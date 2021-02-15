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بالفيديو.. «الخثلان» يوضح هل يجب على الزوجة أن تخدم زوجها

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. «الخثلان» يوضح هل يجب على الزوجة أن تخدم زوجها

علي القحطاني (صدى):
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، اليوم الاثنين، مدى وجوب خدمة الزوجة لزوجها.

وقال الدكتور سعد الخثلان، أن هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء؛ فالمرجع في ذلك للعرف فإذا كانت هذه المرأة تخدم في بيت أهلها وليس أهلها ممن يُخدم فيجب عليها كذلك أن تفعل هذا في بيت زوجها.

وأشار "الخثلان" إلى أنه إذا كانت المرأة في بيت أهلها لا تفعل ذلك ولا تقم بالطبخ ولا بالتنظيف وإنما تُخدم هنا قال الفقهاء أنه يجب على الزوج أن يأتي لها بخادم، وهذا هو مقتضى المعروف.

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فتاوى
سعد الخثلان

أحدث التعليقات

فايز بن محمد الشهري
ايام العصابات العثمانية كانوا يفسدون في الأرض فلم يبنوا مدرسة ولم يعمروا اثرا ينفع المسلمين ,, ولكنهم كانوا يسرقون كل ما يقع تحت ايديهم , الحملات الغربية كانت تجمع الارزاق ثم تخلطها مع بعضها البعض ليتخاصم الناس من بعدهم في اخذ كل شخص ما يخصة , اما اجداد هذا المخبول المنحوس قردوخان فلم يسلم منهم لا حي ولا جامد
فايز بن محمد الشهري
طيب وين وصل في صناعة الطائرات التي كانت فضيحتها قبل شهرين عند محاولة تشغيلها ولم تشتغل امام المنحوس قردوخان , ولكن قدرهم الكلاسين واللبنة وسرقة المصانع السورية ونقلها لتركيا ,, فخنازير العثمانيين لم تسلم منهم حتى الحجرة النبوية
المهم
في كل شي
رااايق
ههههههههههههههههه
د محمد ماجد بخش
وبعد تخرجي ترك العلوم والجامعة وقال سأترك الأمر معك ولك فأنت الأقدر عليه وامتداد للمجد الذي وجدناه قالها في ثلاث مراحل في ثلاث جمل مختلفة لكن كلمة المجد كانت محورها جميعا ( glory )

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