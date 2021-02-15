بالفيديو.. ‏لحظة وصول الخزان الفولاذي الأول لتخزين غاز البترول المُسال إلى الرياض

الرياض (صدى):
كشفت شركة الزامل للاستثمار الصناعي "زامل للصناعة"، اليوم الاثنين، عن لحظة وصول الخزان الفولاذي الأول لتخزين غاز البترول المُسال، إلى مقر شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" بالرياض.
وأشارت الشركة، إلى بدء المرحلة الأولى من التحميل والردم، كما استعرضت لقطات لأهم الأعمال الجارية بشأن الخزان، الذي يعد أحد أكبر الخزانات الفولاذية في العالم، فيما تبلغ سعة الخزان أكثر من 4 ملايين لتر، وطوله 62.6 متر، وقطره 9.36 متر، وتم تصنيعه من قبل شركة "الزامل للصناعة" بمشاركة أكثر من 60 شاباً سعودياً.