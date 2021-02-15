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بالفيديو.. ‏لحظة وصول الخزان الفولاذي الأول لتخزين غاز البترول المُسال إلى الرياض

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. ‏لحظة وصول الخزان الفولاذي الأول لتخزين غاز البترول المُسال إلى الرياض

الرياض (صدى):
كشفت شركة الزامل للاستثمار الصناعي "زامل للصناعة"، اليوم الاثنين، عن لحظة وصول الخزان الفولاذي الأول لتخزين غاز البترول المُسال، إلى مقر شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" بالرياض.

وأشارت الشركة، إلى بدء المرحلة الأولى من التحميل والردم، كما استعرضت لقطات لأهم الأعمال الجارية بشأن الخزان، الذي يعد أحد أكبر الخزانات الفولاذية في العالم، فيما تبلغ سعة الخزان أكثر من 4 ملايين لتر، وطوله 62.6 متر، وقطره 9.36 متر، وتم تصنيعه من قبل شركة "الزامل للصناعة" بمشاركة أكثر من 60 شاباً سعودياً.

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الرياض
غازكو
الغاز المسال
شركة الزامل
خزان فولاذي

أحدث التعليقات

فايز بن محمد الشهري
ايام العصابات العثمانية كانوا يفسدون في الأرض فلم يبنوا مدرسة ولم يعمروا اثرا ينفع المسلمين ,, ولكنهم كانوا يسرقون كل ما يقع تحت ايديهم , الحملات الغربية كانت تجمع الارزاق ثم تخلطها مع بعضها البعض ليتخاصم الناس من بعدهم في اخذ كل شخص ما يخصة , اما اجداد هذا المخبول المنحوس قردوخان فلم يسلم منهم لا حي ولا جامد
فايز بن محمد الشهري
طيب وين وصل في صناعة الطائرات التي كانت فضيحتها قبل شهرين عند محاولة تشغيلها ولم تشتغل امام المنحوس قردوخان , ولكن قدرهم الكلاسين واللبنة وسرقة المصانع السورية ونقلها لتركيا ,, فخنازير العثمانيين لم تسلم منهم حتى الحجرة النبوية
المهم
في كل شي
رااايق
ههههههههههههههههه
د محمد ماجد بخش
وبعد تخرجي ترك العلوم والجامعة وقال سأترك الأمر معك ولك فأنت الأقدر عليه وامتداد للمجد الذي وجدناه قالها في ثلاث مراحل في ثلاث جمل مختلفة لكن كلمة المجد كانت محورها جميعا ( glory )

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