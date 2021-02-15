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سعر وموعد طرح هواتف Redmi Note 10

Time منذ ساعة
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سعر وموعد طرح هواتف Redmi Note 10

وكالات (صدى):
تعتزم شركة شاومى الصينية طرح هواتفها Redmi Note 10 من فئة المتوسطة في 10 مارس المقبل.

وأكدت تسريبات أن شاشة الهاتف ستأتي بقياس 6.53 بوصة، وبجودة عرض+ FHD من نوع IPS LCD، كما سيمتلك الهاتف مستشعر للبصمة تحت الشاشة ونوتش على هيئة ثقب فى أعلى يسار الشاشة.

ومنحت الشركة هاتفها الجديد كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، و فلاش LED قوي، أما الكاميرا الخلفية فهي رباعية بدقة 108 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف ببطارية كبيرة بقوة 5050 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع، ومن المتوقع أن يبلغ سعره هواتف Redmi note10 حوالى 275 دولار أمريكي.

Time واتساب
مارس
شركة شاومى الصينية
هاتف Redmi Note 10

أحدث التعليقات

فايز بن محمد الشهري
ايام العصابات العثمانية كانوا يفسدون في الأرض فلم يبنوا مدرسة ولم يعمروا اثرا ينفع المسلمين ,, ولكنهم كانوا يسرقون كل ما يقع تحت ايديهم , الحملات الغربية كانت تجمع الارزاق ثم تخلطها مع بعضها البعض ليتخاصم الناس من بعدهم في اخذ كل شخص ما يخصة , اما اجداد هذا المخبول المنحوس قردوخان فلم يسلم منهم لا حي ولا جامد
فايز بن محمد الشهري
طيب وين وصل في صناعة الطائرات التي كانت فضيحتها قبل شهرين عند محاولة تشغيلها ولم تشتغل امام المنحوس قردوخان , ولكن قدرهم الكلاسين واللبنة وسرقة المصانع السورية ونقلها لتركيا ,, فخنازير العثمانيين لم تسلم منهم حتى الحجرة النبوية
المهم
في كل شي
رااايق
ههههههههههههههههه
د محمد ماجد بخش
وبعد تخرجي ترك العلوم والجامعة وقال سأترك الأمر معك ولك فأنت الأقدر عليه وامتداد للمجد الذي وجدناه قالها في ثلاث مراحل في ثلاث جمل مختلفة لكن كلمة المجد كانت محورها جميعا ( glory )

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