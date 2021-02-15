سعر وموعد طرح هواتف Redmi Note 10

وكالات (صدى):
تعتزم شركة شاومى الصينية طرح هواتفها Redmi Note 10 من فئة المتوسطة في 10 مارس المقبل.
وأكدت تسريبات أن شاشة الهاتف ستأتي بقياس 6.53 بوصة، وبجودة عرض+ FHD من نوع IPS LCD، كما سيمتلك الهاتف مستشعر للبصمة تحت الشاشة ونوتش على هيئة ثقب فى أعلى يسار الشاشة.
ومنحت الشركة هاتفها الجديد كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، و فلاش LED قوي، أما الكاميرا الخلفية فهي رباعية بدقة 108 ميجابكسل.
ويعمل الهاتف ببطارية كبيرة بقوة 5050 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع، ومن المتوقع أن يبلغ سعره هواتف Redmi note10 حوالى 275 دولار أمريكي.