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"الدفاع المدني" يبدأ إجراء اختبارات تجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر

Time منذ ساعة
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"الدفاع المدني" يبدأ إجراء اختبارات تجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر

الرياض (صدى):
تبدأ المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ابتداءً من اليوم الإثنين 3 / 7 / 1442هـ الموافق 15 / 2 / 2021م حتى يوم الاثنين المقبل 10 / 7 / 1442 هـ الموافق 22 / 2 / 2021م في تمام الساعة الخامسة مساءً، المرحلة الأولى من إجراء الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ، عبر رسائل البث الخلوي، في محافظات حريملاء والعيينة وبقيق والشنان وبحرة والقنفذة وتنومة، ومدينة الباحة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين في تلك المدن والمحافظات إلى المشاركة في تقييم التجربة عبر الرابط الذي سيصل إلى هواتفهم برسالة نصية (SMS)، منوهة بأهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات، ومؤكدة أنه ليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق بشأنها، وستسبقها رسائل نصية.

وتأتي المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ مواكبة للتقنيات الحديثة المتقدمة، بحيث يكون الإنذار برسائل بث خلوي في منطقة جغرافية محددة لتحذير سكانها من قرب وقوع حالة طارئة في المنطقة المحيطة بهم، من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة.

Time واتساب
المديرية العامة للدفاع المدني
هيئة الاتصالات
الإنذار المبكر

أحدث التعليقات

رااايق
طيب ***
فا رس
نسأل الله السلامة والعافية
فهدراكان
احسن الله عزاء الاسره المالكه وعظم الله اجرهم جميعا
فهدراكان
الان يعتبر الاداري حسين عبدالغني قدوه لجميع الاعبين اذا اثبت عليه يستحق العقوبه
ابن تيمية
ما ألومهم من الفقر والحاجه الدنيا غلا وضرايب إلي يده في النار ماهو مثل الي يده بالماء هذا الحرمان من أساسيات الحياه

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