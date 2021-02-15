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إعادة تأهيل 247 مبنى حكومي لترشيد الطاقة

Time منذ 31 دقيقة
Views 1578
إعادة تأهيل 247 مبنى حكومي لترشيد الطاقة

الرياض (صدى):
كشفت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم الاثنين، عن إعادة تأهيل جميع المباني والمرافق العامة التي تديرها الجهات الحكومية فيما يتعلق بكفاءة الطاقة، والبالغ عددها أكثر من 247 لألف مبنى.

وأوضحت الشركة، أنها تتمثل في 110 آلاف مبنى حكومي، و100 ألف مسجد وجامع، و35 ألف مدرسة، و2500 مستشفى وعيادة؛ حيث تقوم بإدارة وتمويل أعمال إعادة تأهيل المباني والمرافق العامة فيما يتعلق بكفاءة الطاقة؛ وذلك بشكل حصري للمشاريع الحكومية.

ويشمل مشروع إعادة التأهيل للمبنى: تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة لخفض استهلاك الطاقة في المبنى، والتي تركز على: تحديث وتحسين أجهزة التبريد الموجودة (مثل منظمات الحرارة والمضخات ومحركات التردد المتغير) العزل الحراري للمباني (مثل تظليل النوافذ، عزل الجدران، تركيب النوافذ الزجاجية المزدوجة)، تركيب الإضاءة الموفرة للطاقة (على سبيل المثال CFL، LED، هاليد معدني) وتحسين أنظمة إدارة الإضاءة.

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ترشيد الطاقة
إعادة تأهيل
مباني حكومية

أحدث التعليقات

رااايق
طيب ***
فا رس
نسأل الله السلامة والعافية
فهدراكان
احسن الله عزاء الاسره المالكه وعظم الله اجرهم جميعا
فهدراكان
الان يعتبر الاداري حسين عبدالغني قدوه لجميع الاعبين اذا اثبت عليه يستحق العقوبه
ابن تيمية
ما ألومهم من الفقر والحاجه الدنيا غلا وضرايب إلي يده في النار ماهو مثل الي يده بالماء هذا الحرمان من أساسيات الحياه

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