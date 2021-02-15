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5 وظائف طبية وإدارية توفرها الخدمات الطبية للقوات المسلحة

Time منذ ساعة
Views 1840
5 وظائف طبية وإدارية توفرها الخدمات الطبية للقوات المسلحة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر 5 وظائف طبية وإدارية شاغرة لحملة الثانوية فما فوق، للعمل في الخرج، وادي الدواسر، خميس مشيط، جازان.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: كاتب: شهادة الثانوية العامة مع خبرة سنتين، دورة لمدة 6 أشهر في السكرتارية أو ما يعادلها، مكان العمل (إدارة المستشفيات القوات المسلحة بالخرج)، فضلًا عن نائب جراحة مخ وأعصاب: خبرة 3 سنوات، ومكان العمل مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أخصائي أول طبيب طب وقائي: خبرة سنتين، العمل بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط، إلى جانب طبيب مقيم طوارئ (وظيفتان): خبرة 3 سنوات، للعمل بمستشفى القوات المسلحة في جازان، بينما التقديم بدأ اليوم الاثنين، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــا .

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الخرج
خميس مشيط
جازان
وادي الدواسر
الخدمات الطبية للقوات المسلحة

أحدث التعليقات

رااايق
طيب ***
فا رس
نسأل الله السلامة والعافية
فهدراكان
احسن الله عزاء الاسره المالكه وعظم الله اجرهم جميعا
فهدراكان
الان يعتبر الاداري حسين عبدالغني قدوه لجميع الاعبين اذا اثبت عليه يستحق العقوبه
ابن تيمية
ما ألومهم من الفقر والحاجه الدنيا غلا وضرايب إلي يده في النار ماهو مثل الي يده بالماء هذا الحرمان من أساسيات الحياه

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