5 وظائف طبية وإدارية توفرها الخدمات الطبية للقوات المسلحة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر 5 وظائف طبية وإدارية شاغرة لحملة الثانوية فما فوق، للعمل في الخرج، وادي الدواسر، خميس مشيط، جازان.
وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: كاتب: شهادة الثانوية العامة مع خبرة سنتين، دورة لمدة 6 أشهر في السكرتارية أو ما يعادلها، مكان العمل (إدارة المستشفيات القوات المسلحة بالخرج)، فضلًا عن نائب جراحة مخ وأعصاب: خبرة 3 سنوات، ومكان العمل مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى أخصائي أول طبيب طب وقائي: خبرة سنتين، العمل بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط، إلى جانب طبيب مقيم طوارئ (وظيفتان): خبرة 3 سنوات، للعمل بمستشفى القوات المسلحة في جازان، بينما التقديم بدأ اليوم الاثنين، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــا .