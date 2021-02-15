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تركي العجمة يعلق على خلاف النصر والشباب حول العنصرية

Time منذ ساعة
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تركي العجمة يعلق على خلاف النصر والشباب حول العنصرية

ماجد محمد (صدى):
طالب الإعلامي تركي العجمة، اتحاد كرة القدم بصدور قرارات حاسمة ضد رئيس نادي الشباب خالد البلطان وإداري فريق النصر حسين عبدالغني.

ويأتي ذلك عقب المشادات التي اندلعت مع نهاية مباراة الشباب والنصر، ضمن مباريات الجولة 18 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال العجمة خلال حديثه في برنامج " كورة روتانا " : أتمنى مايجي الظهر إلا مع صدور قرارات حاسمة من الاتحاد، لأن وصف الدوري السعودي بأنه دوري يحتوي تصرفات عنصرية هو أمر كبير وخطير جدًا.

وأضاف : يجب أن يتحمل ذلك خالد البلطان أو حسين عبدالغني، ويجب معاقبة من تسبب في ذلك.

وكان البلطان قد قال بصوت عالي في المدرجات: "أين مراقب المباراة؟ هذه عنصرية وتلك الكلمات لا تقال في المملكة العربية السعودية".

وجاء ذلك كرد فعل من رئيس الشباب على ما حدث بين لاعب فريقه ومقاعد بدلاء نادي النصر، عقب تغييره في الدقائق الأخيرة من المباراة.

Time واتساب
النصر
الشباب
تركي العجمة
خالد البلطان

أحدث التعليقات

رااايق
طيب ***
فا رس
نسأل الله السلامة والعافية
فهدراكان
احسن الله عزاء الاسره المالكه وعظم الله اجرهم جميعا
فهدراكان
الان يعتبر الاداري حسين عبدالغني قدوه لجميع الاعبين اذا اثبت عليه يستحق العقوبه
ابن تيمية
ما ألومهم من الفقر والحاجه الدنيا غلا وضرايب إلي يده في النار ماهو مثل الي يده بالماء هذا الحرمان من أساسيات الحياه

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