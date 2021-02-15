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القيادة تهنئ رئيس ليتوانيا بذكرى استقلال بلاده

Time منذ 3 ساعات
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القيادة تهنئ رئيس ليتوانيا بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جيتاناس ناوسيدا رئيس جمهورية ليتوانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جيتاناس ناوسيدا رئيس جمهورية ليتوانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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ولي العهد
القيادة
ليتوانيا

أحدث التعليقات

رااايق
طيب ***
فا رس
نسأل الله السلامة والعافية
فهدراكان
احسن الله عزاء الاسره المالكه وعظم الله اجرهم جميعا
فهدراكان
الان يعتبر الاداري حسين عبدالغني قدوه لجميع الاعبين اذا اثبت عليه يستحق العقوبه
ابن تيمية
ما ألومهم من الفقر والحاجه الدنيا غلا وضرايب إلي يده في النار ماهو مثل الي يده بالماء هذا الحرمان من أساسيات الحياه

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