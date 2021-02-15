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بالفيديو.. جندي بالحد الجنوبي يروي قصة فقدانه لساقه في أرض المعركة

Time منذ ساعة
Views 1950
بالفيديو.. جندي بالحد الجنوبي يروي قصة فقدانه لساقه في أرض المعركة

عادل الحربي (صدى):
كشف أحد أبطال الحد الجنوبي، تفاصيل فقدانه لساقه اليمنى في أرض المعركة؛ بعد تعرضه لهجوم من قبل الـمليشيات الحـوثية المدعومة من إيران.

وقال تركي الشمري خلال حديثه عبر برنامج "يا هلا" إن ساقه بُترت أثناء المعركة وذلك بعد تعرضه لإطلاق نار من سـلاح "آربيجيه".

وأضاف " قدمي اليسرى تعرضت للكسر أيضاً، وتم نقلي إلى المستشفى بمساعدة زملائي ومن ثم إخلائي إلى أحد المستشفيات بألمانيا لإتمام رحلته العلاجية.

وأشار إلى أن معنويات الجنود في السماء وكل منهم يريد أن يفدي زميله بنفسه، قائلًا: إنه مستعد للرجوع إلى أرض المعركة متى ما طُلب منه ذلك.

Time واتساب
الحد الجنوبي
المليشيات الحوثية
تركي الشمري

أحدث التعليقات

غ
الباكستاني هذا اصلن صاحب مشاكل من زمان مع الهلال الاتحاد الرائد وغيرهم كثير المفروض خلاص انتهى من زمان انا اعرف مشاكله من يوم انا بصف السادس الابتدائى
صنيان
يبيله هف عشان يصير رجال
العسيري
عظم الله اجركم واحسن الله عزاكم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله من الشيطان الرجيم ..
مسافر في زمن نسيان
الفقر وحسين تاريخهم اسود من وجهيهم من ايام نور الى ايام الفريدي بس الشرهه مافية رجال يدعس على خشومهم

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