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بالفيديو.. هواية تربية الثعابين تتحول إلى مصدر رزق لدى شباب جازان

Time منذ ساعة
Views 1971
بالفيديو.. هواية تربية الثعابين تتحول إلى مصدر رزق لدى شباب جازان

جازان (صدى):
تحولت هواية تربية الثعابين لمصدر رزق وتسلية لدى بعض الشباب في منطقة جازان، على الرغم من خطورتها والمغامرة الكبيرة في ممارستها.

ومن جانبه، أوضح مربي الثعابين عدنان الهرمي، خلال تقرير لقناة "الإخبارية" ، إنه بدأ الاهتمام باقتناء الثعابين والأفاعي وصيدها وتربيتها والتعرف عليها منذ عام 2008، حتى بات قادراً على التفريق بين الأنواع السامة وغير السامة منها.

وقال أنه وصل الآن لمرحلة تقديم العروض في المهرجانات والفعاليات، ناصحاً الجميع بعدم ممارسة تلك الهواية لخطورتها الكبيرة، لافتًا إلى أن تربية الثعابين هواية تحتاج كثيراً من الخبرة والحذر والجرأة في التعامل مع الثعابين وتقديم الرعاية الخاصة والبيئة المناسبة لها.

وأكد الشاب أنه تعرض لعدة لدغات من الثعابين آخرها كانت من أفعى كوبرا ونوم في المستشفى يومين بسببها، مشيرًا إلى أن الثعابين تكون خطيرة جداً في حالة الهجوم على الفريسة، أو إذا كانت راقدة على بيضها، أو في مرحلة تغيير الجلد، وفي تلك الحالات الثلاث يكون من الخطير جداً الاقتراب منها.

Time واتساب
جازان
تربية الثعابين

أحدث التعليقات

غ
الباكستاني هذا اصلن صاحب مشاكل من زمان مع الهلال الاتحاد الرائد وغيرهم كثير المفروض خلاص انتهى من زمان انا اعرف مشاكله من يوم انا بصف السادس الابتدائى
صنيان
يبيله هف عشان يصير رجال
العسيري
عظم الله اجركم واحسن الله عزاكم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله من الشيطان الرجيم ..
مسافر في زمن نسيان
الفقر وحسين تاريخهم اسود من وجهيهم من ايام نور الى ايام الفريدي بس الشرهه مافية رجال يدعس على خشومهم

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