مباريات اليوم الاثنين

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الاثنين، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.
مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز
يستضيف تشيلسي نادي نيوكاسل في تمام الساعة 23:00 بتوقيت المملكة، كما يحل شيفيلد يونايتد ضيفًا على وست هام في الساعة 21:00.
مباريات الدوري الإسباني
يوجد مواجهة واحدة تجمع بين قادش وأتلتيك بيلباو حامل لقب السوبر في تمام الساعة 23:00.
مباريات الدوري الألماني
يلتقي صاحب السداسية هذا العام بايرن ميونخ بفريق أرمينيا بيليفيلد في الجولة الـ21 في تمام الساعة 22:30.
مباريات كأس مصر
يخوض المصري مباراة ضد المنصورة في دور الـ32 في تمام الساعة 15:30 بتوقيت المملكة.