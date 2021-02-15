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صورة تلامس القلب لأب يلاعب أطفاله جوار شاطئ الخبر منذ 31 عام

Time منذ ساعة
Views 1317
Comment 2
صورة تلامس القلب لأب يلاعب أطفاله جوار شاطئ الخبر منذ 31 عام

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أحدث التعليقات

غ
الباكستاني هذا اصلن صاحب مشاكل من زمان مع الهلال الاتحاد الرائد وغيرهم كثير المفروض خلاص انتهى من زمان انا اعرف مشاكله من يوم انا بصف السادس الابتدائى
صنيان
يبيله هف عشان يصير رجال
العسيري
عظم الله اجركم واحسن الله عزاكم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله من الشيطان الرجيم ..
مسافر في زمن نسيان
الفقر وحسين تاريخهم اسود من وجهيهم من ايام نور الى ايام الفريدي بس الشرهه مافية رجال يدعس على خشومهم

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