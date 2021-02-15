تركي يسخر من أردوغان: " إذا ذهب للقمر سكان الفضاء سيهربون "

أنقرة (صدى):
سخر مواطن تركي من تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، بأن بلاده سترسل مركبة فضائية إلى القمر عام 2023، زاعمًا أنه سينقل تركيا إلى مستويات أعلى في السباق الفضائي العالمي.
وقال المواطن التركي: " إذا ذهب أردوغان للقمر سكان الفضاء سيهربون إلى أين؟ "، فيما سخر آخر بقوله: " أردوغان يلهي الشعب، مثلما قال اكتشفنا غاز وكذبة صناعة سيارة محلية، لا أصدق موضوع الفضاء ولا حتى وجود تكنولوجيا في تركيا ".
وكان أردوغان صرح بقوله: "نمهد الطريق أمام انطلاق رحلة حضارتنا إلى السماء بعدما كانت رائدة لقرون طويلة في إرساء العدل والأخلاق والسلام على الأرض".
وتشكك المعارضة التركية في زعم أردوغان بأن بلاده قادرة على الصعود للقمر، مؤكدة أنها تصريحات لا تعكس الحقائق على أرض الواقع.
ويتساءل الأتراك عن كيفية الصعود للقمر في وقت يفكر فيه المواطنون عن السبل التي تمكنهم لتكملة الشهر بنفقات.