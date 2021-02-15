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تركي يسخر من أردوغان: " إذا ذهب للقمر سكان الفضاء سيهربون "

Time منذ 49 دقيقة
Views 1465
تركي يسخر من أردوغان: " إذا ذهب للقمر سكان الفضاء سيهربون "

أنقرة (صدى):
سخر مواطن تركي من تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، بأن بلاده سترسل مركبة فضائية إلى القمر عام 2023، زاعمًا أنه سينقل تركيا إلى مستويات أعلى في السباق الفضائي العالمي.

وقال المواطن التركي: " إذا ذهب أردوغان للقمر سكان الفضاء سيهربون إلى أين؟ "، فيما سخر آخر بقوله: " أردوغان يلهي الشعب، مثلما قال اكتشفنا غاز وكذبة صناعة سيارة محلية، لا أصدق موضوع الفضاء ولا حتى وجود تكنولوجيا في تركيا ".

وكان أردوغان صرح بقوله: "نمهد الطريق أمام انطلاق رحلة حضارتنا إلى السماء بعدما كانت رائدة لقرون طويلة في إرساء العدل والأخلاق والسلام على الأرض".

وتشكك المعارضة التركية في زعم أردوغان بأن بلاده قادرة على الصعود للقمر، مؤكدة أنها تصريحات لا تعكس الحقائق على أرض الواقع.

ويتساءل الأتراك عن كيفية الصعود للقمر في وقت يفكر فيه المواطنون عن السبل التي تمكنهم لتكملة الشهر بنفقات.

Time واتساب
تركيا
أردوغان

أحدث التعليقات

اللهو البرى
وش معنا معطي الكاميرا ظهره. اذاماتبون نشوفه مانتوا مجبورين من الأساس.. على نشر الخبر والتصوير..
اللهو البرى
زوج اسبير... هههههههه. شر البلية مايضحك.. احس اني اشفق على الأمن والمحاكم في مصر.. حيطلوا مجانين..
شمس الربيع
لما العجلة لكل حصان كبوة ابحث عن سبب الفشل السبب : الملل من الانتصارات يجب أن يخسر الفريق حتى يعود أقوى من قبل و إذا ما خسر غيرك ما ربحت و هذا ينطبق على كل البشر
abdul
لا ينسى يجيب الملابس الوسخة تبع النتن ياهو لتُغسل في إمارة أبو ظبي .
العمري
نتمنى ان تكون هذه التوقعات صحيحة لكن الأرصاد في وادي والحقيقة في وادي نسبة قليلة لا تذكر توافق الواقع

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