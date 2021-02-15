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بالفيديو..لحظة تلقين فلبينيين الشهادتين بعد دخولهما الإسلام بالرياض
منذ 48 دقيقة
1466
الرياض (صدى):
نشر فرع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض، مقطعا للحظة دخول شابين من الجنسية الفلبينية في الإسلام.
وأظهر المقطع لحظة تلقين الشابين الشهادتين، أمس الأحد، في أحد مقرات الجمعية.
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الرياض
أحدث التعليقات
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
حسبي الله عليه
ابو عمار
جزاك الله خير
ابو عمار
اوكي
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