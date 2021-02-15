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بالفيديو..لحظة تلقين فلبينيين الشهادتين بعد دخولهما الإسلام بالرياض

Time منذ 48 دقيقة
Views 1466
بالفيديو..لحظة تلقين فلبينيين الشهادتين بعد دخولهما الإسلام بالرياض

الرياض (صدى):
نشر فرع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض، مقطعا للحظة دخول شابين من الجنسية الفلبينية في الإسلام.

وأظهر المقطع لحظة تلقين الشابين الشهادتين، أمس الأحد، في أحد مقرات الجمعية.

Time واتساب
الرياض

أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
حسبي الله عليه
ابو عمار
جزاك الله خير
ابو عمار
اوكي

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