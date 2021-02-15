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معدة MBC للأربش: اذا مابتتكلمي عن المجلس ما بنسوي لقاء

Time منذ ساعة
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معدة MBC للأربش: اذا مابتتكلمي عن المجلس ما بنسوي لقاء

الرياض (صدى):
روت عضو مجلس الشورى كوثر الأربش، اليوم الاثنين، موقفا لها مع مُعدة برنامج " صباح الخير ياعرب" بقناة MBC1 .

وقالت الأربش: " تواصلت معي سيدة راقية ولطيفة، قالت لقاء قصير بعنوان "سعوديات قويات" وسنتحدث عن أجزاء من حياتك فاعطيتها موافقة مبدئية، بشرط أتواصل مع المعد والمقدمة، لأني افضل الإعداد الجديد ولو كان اللقاء قصيرًا ".

وتابعت: " تواصلت معي المعدة - غير سعودية - ولا تعرفني، وأعتقد أنها لا تعرف أي سعودي، قالت سنتحدث عن عملك بمجلس الشورى، قلت لها لا أتحدث عن مجلس الشورى في الإعلام، هذه سياستي، أنا عضو ولست متحدث رسمي، قالت اذا نتحدث عن مقالاتك. قلت لها كيف؟ قالت بنسأك انت تحبي تكتبي في ايه؟!! ".

وأضافت: " قلت: هذا سؤالك؟ متأكدة أنتِ معدة؟ ياليت يا اختي تشتغلي تبحثي شوي في مقالاتي وتعرفي انا اكتب في ايش ".

واستكملت: " قالت: بنسألك ماهو مقالك القادم؟ قلت: عن جد! هذا السؤال يسألوه الفنانين: وش جديدك؟ وش اخر مفاجآتك؟ ".

واختتمت: " اعتقد أنها طفشت مني وقفلت التلفون. وارسلت لي واتس: إذا ما بتتكلمي عن المجلس ما بنسوي لقاء " .

Time واتساب
مجلس الشورى
كوثر الأربش

أحدث التعليقات

ابو يزن
دام استلم البيت الأبيض بادين الحقير راح ترجع الفوضى ايام أوباما وراح يرجع تاريخ الرافضة والاخونجية الأسود ضد الدول العربية وخاصة السعودية. الحل شن حرب ع المجوس في عقر دارهم. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف.
ابو عمار
ايش تغير فيه
ابو عمار
مبروك
ابو عمار
فعلا احسنت في تعاملك معها
ابو عمار
طيب

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