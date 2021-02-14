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إقالة لوشيسكو تتصدر الصحف الرومانية

Time منذ 51 دقيقة
Views 1621
إقالة لوشيسكو تتصدر الصحف الرومانية

نواف السالم (صدى):
سلطت الصحف الرومانية الضوء، على قرار إقالة رازفان لوشيسكو من تدريب فريق الهلال، بعد الخسارة أمام ضمك ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكرت الصحف أن رازفان " عاش أياما صعبة في المنطقة العربية مؤخرا، بعد فوزه فقط في مباراتين خلال آخر 10 مواجهات، وخسارته لقب السوبر المحلي " معتبرة عام 2021 عامًا معقدًا على المدرب الروماني.

وأبرزت بعض الصحف إنجازات رازفان مع الهلال، بعد الفوز بدوري أبطال آسيا، وكأس الملك، والدوري السعودي بفارق كبير من النقاط، بالإضافة إلى رابع العالم في مونديال الأندية.

ثم انتقلت إلى الإقالة من منصبه بعد البداية السيئة خلال عام 2021، وفشل الهلال في تحقيق الفوز أمام عدة منافسين، مع خسارة لقب السوبر المحلي أمام منافسه النصر.

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الصحف الرومانية
رازفان لوشيسكو

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هذا الإنجاز العالمي سيبقى حبيسا ومنسيا إن لم تتهيأ الظروف المثالية للنشر الأمثل
د محمد ماجد بخش
الكم يقاس على المجموع الذري أو المجموع النووي وليس على محتوى تمثيل بناء الوحدات تحت الذرية إلا عند قياسه فقط على الوحدات المحورية المغناطيسية 1 - 12 في فترات التمثيل( الاضطراد ويشمل الانكماش أيضا ) كحد أقصى حيث تمثيل 8 + 8 = 16 في عنصر 70 & 102 هو تمثيل افتراضي وهو محدد لمحور 56 & 72 في عنصر 64 لكنه يمثل ل54 + 10 فقط في حالة البدء المسماة الحالة الأرضية وعند تمثيل أقصى ارتباط تهوي الدرجة الممثلة كالتالي 64 حالة ارتباط +1 = 63 وهكذا حتى حالة +8 فتكون درجة الثقل = 2 يعني أن الدرجة المغناطيسية النهائية هي 8+2 وهي التمثيل الابتدائي
abdul
في البداية حسبت كذالك. تمعّن النظر. نفس الصورة مكررة.
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهم النجسه ..
د محمد ماجد بخش
وقد طعنت في صدري مقبلا غير متوليا والمشكلة الذرية مشكلة عالمية كوانتية

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