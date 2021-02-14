إقالة لوشيسكو تتصدر الصحف الرومانية

نواف السالم (صدى):
سلطت الصحف الرومانية الضوء، على قرار إقالة رازفان لوشيسكو من تدريب فريق الهلال، بعد الخسارة أمام ضمك ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وذكرت الصحف أن رازفان " عاش أياما صعبة في المنطقة العربية مؤخرا، بعد فوزه فقط في مباراتين خلال آخر 10 مواجهات، وخسارته لقب السوبر المحلي " معتبرة عام 2021 عامًا معقدًا على المدرب الروماني.
وأبرزت بعض الصحف إنجازات رازفان مع الهلال، بعد الفوز بدوري أبطال آسيا، وكأس الملك، والدوري السعودي بفارق كبير من النقاط، بالإضافة إلى رابع العالم في مونديال الأندية.
ثم انتقلت إلى الإقالة من منصبه بعد البداية السيئة خلال عام 2021، وفشل الهلال في تحقيق الفوز أمام عدة منافسين، مع خسارة لقب السوبر المحلي أمام منافسه النصر.
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