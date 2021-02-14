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اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

Time منذ 7 دقائق
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اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن " العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم (الاثنين) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة " أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

Time واتساب
المملكة
اليمن
الحوثيون
الميليشيا

أحدث التعليقات

القلادي
هلا يمكن التسجيل بعد ايقف حساب المواطن سنه كامله لاحيث اني حولة التسجيل من جديد ورفض حسب موصلني من صوتك يقول شعار اخر و قبل سنه يقول اذا كملت سنه سيتم اعادته لك ولا حد الان لم تتم عاد تيجي
زعيم اااسيا
شكرا رزفان بطل الثلاثيه لن تنساك جماهير الزعيم ولكن الكيان فوق كل الاشخاص
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت يثبضون على الذيب وصاحبه ، الذيب لحديقة الحيوانات ، وصاحبه في مزبن الجاني يمزبنوه ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابونايف
مسكين والله يالطراق اللي عطاه يمشي مليون توكلنا فضيحه يطلع صورة الحرمه وهذي النتيجة

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