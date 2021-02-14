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أرسنال يفوز على ليدز برباعية في الدوري الإنجليزي

Time منذ 26 دقيقة
Views 1319
أرسنال يفوز على ليدز برباعية في الدوري الإنجليزي

وكالات (صدى):
فاز أرسنال على ضيفه ليدز يونايتد، بنتيجة برباعية مقابل هدفين في الدوري الإنجليزي.

وتمكن النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج من التسجيل لأرسنال في الدقيقة 13، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 41، ثم أحرز هيكتور بيليرين الهدف الثالث في الدقيقة 45.

واصل أوباميانج تألقه عقب تسجيله الهدف الرابع لأرسنال وهدفه الشخصي الثالث في الدقيقة 47، لينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع، قبل أن يقلص ليدز الفارق، بعدما أحرز باسكال ستريك وهيلدر كوستا هدفين في الدقيقتين 58 و69 على الترتيب.

وارتفع رصيد أرسنال إلى 34 نقطة في المركز العاشر، بينما توقف رصيد ليدز عند 32 نقطة في المركز الحادي عشر.

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أرسنال
الدوري الإنجليزي
ليدز

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه .. ربنا يعوض عليك ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه .. ربنا يعوض عليك ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ياله من احمق اهوج .. واكتسب جرماً ..
الشقردي
كبير ... والله ياابو نايف .. تحياتي لك👍👍👍
الشقردي
كبير... والله ... ياابو نايف ... تحياتي لك👍👍

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