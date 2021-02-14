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الصحة تطلق حملة لتوعية المؤثرين على الفئات الأكثر تأثرا بمضاعفات كورونا

Time منذ ساعة
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الصحة تطلق حملة لتوعية المؤثرين على الفئات الأكثر تأثرا بمضاعفات كورونا

الرياض (صدى):
دشنت وزارة الصحة حملة توعوية تحت شعار سند لهم تستهدف خلالها الأشخاص المؤثرين المباشرين على الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات كورونا، ومن أبرزهم كبار السن، المصابون بسمنة مفرطة، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتحث الحملة الأشخاص المؤثرين للالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية مثل لبس الكمامة-التباعد-تعقيم اليدين-تلقي اللقاح؛ ليكونوا سنداً لهذه الفئات, وذلك تزامناً مع تزايد الحالات في هذه الفترة الحرجة.

وتتضمن أهداف الحملة التذكير بالفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» والتأكيد بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأخذ اللقاح المضاد لكورونا، إضافةً إلى التقليل من نسبة الإصابات للفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفاته.

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المملكة
الصحة
كورونا

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه .. ربنا يعوض عليك ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه .. ربنا يعوض عليك ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ياله من احمق اهوج .. واكتسب جرماً ..
الشقردي
كبير ... والله ياابو نايف .. تحياتي لك👍👍👍
الشقردي
كبير... والله ... ياابو نايف ... تحياتي لك👍👍

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