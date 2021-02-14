الأعداد السابقة للصحيفة

مشهد جوي لمدينة الرياض قديما

Time منذ 49 دقيقة
Views 510
مشهد جوي لمدينة الرياض قديما

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أحدث التعليقات

e.alofi
طيب ي7up ترضى أن اختك تكشف بشارع عادي عندك وحتى امك عادي 😅 ولا تفضل الستر!
ابو زياد
ليه الشهر هذا لم يتم زيادة الدعم مقارنة بالشهر الماضي
خالد
جمهور القرنبع يكذبون الكذبة ويصدقونها فعلا كلام الكابتن الخلوق ماجد عبدالله في محله ولكن ياكابتن ماجد الضرب بالميت حرام
أحمد الفهد
لا تضيع الموضوع يانوف السالم كيف ضمك معك وابها 😅😅😅😅😅 اكثر واحد يطقطق عليكم سعيد العويران ياطواقي..
ابوبدر
لمن طالبنا بتقليل العمالة الوافدة وتقنين الاستقدام ماحد سمع الكلام وبدال ما كان يقدر يستقدم الواحد عامل صار يقدر يستقدم اكثر وحتى العزابي اللي ماله حاجة صار يستقدم وكلن يجيب هالعمالة ويفلتهم بمقابل مالي وينتج عنهم الجرائم والتسيب والغش والنصب والاحتيال.. الخ ولا هم اللي راح ينفذون التعليمات لانها ماهي بلدهم ولا يهمهم اي شيء يحصل فيها. ✋

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