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 سيبا يتقدم بشكوى رسمية لما تعرض له من أحد إداريين ‎النصر

Time منذ ساعة
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 سيبا يتقدم بشكوى رسمية لما تعرض له من أحد إداريين ‎النصر

طلال الغامدي (صدى):
أعلن نادي الشباب، أن محترفه البرازيلي سيبا تقدم بشكوى رسمية لما تعرض له من أحد إداريين ‎النصر.

 

وبناء على الشكوى المقدمة من المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب سیباستیاو جونیور " سيبا " المتضمنة تعرضه لإساءة صادرة من أحد إداريي نادي النصر خلال المباراةالتي جمعت النصر بالشباب بتاريخ 2021/2/13 م.

 

واستنكرت إدارة الشباب هذا التصرف وتؤكد أنها تقدمت بشكوى رسمية للجهات المختصة للنظر بهذه الحادثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق اللاعبين وكافة المنتسبين للوسط الرياضي.

Time واتساب
النصر
نادي الشباب
شكوى
سيبا

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه .. ربنا يعوض عليك ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه .. ربنا يعوض عليك ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ياله من احمق اهوج .. واكتسب جرماً ..
الشقردي
كبير ... والله ياابو نايف .. تحياتي لك👍👍👍
الشقردي
كبير... والله ... ياابو نايف ... تحياتي لك👍👍

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