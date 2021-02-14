قانوني يوضح العقوبة المنتظرة لرئيس الشباب 

ماجد محمد (صدى):
تحدث المختص في القانون الرياضي الدولي أحمد الأمير، عن عقوبة ما صدر من رئيس نادي الشباب خالد البلطان وأحد أعضاء الإدارة من التلفظ بألفاظ مهينة وجارحة أثناء مباراة فريقهم مع فريق النصر التي أقيمت أمس السبت.
وأضاف أحمد الأمير:" ما قام به مسؤولي الفريق الشبابي بمخالفة المادة 6/2 واستخدما ألفاظ جارحة بعرض الإهانة للتقليل من قيمته بشكل يحرض على الكراهية والعنف تستوجب:" إيقاف سنتين مع غرامة ٥٠ ألف هي عقوبة هذا التصرف ".
وكانت مباراة الشباب والنصر شهدت مشادة كلامية بين رئيس نادي الشباب وأعضاء دكة الاحتياط بسبب سماعه للفظ عنصري تم توجيهه للاعب الشباب " سيبا ".