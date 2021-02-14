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7 حالات لا تعويض فيها لأصحاب الشحنات التالفة أو المفقودة

Time منذ ساعة
Views 1479
7 حالات لا تعويض فيها لأصحاب الشحنات التالفة أو المفقودة

عادل الحربي (صدى):
كشفت مؤسسة البريد، عن الحالات التي لا يحق فيها لأصحاب الطرود والشحنات التي تعرضت للفقدان أو التلف المطالبة بالتعويض.

وأوضحت مؤسسة البريد، أنه تنتفي مسؤولية مرفق البريد عن حالات المصادرة التي تتم طبقًا للنظم الداخلية لبلد المورد أو المصدر.

وتضمنت الحالات الآتي: احتواء أي بعيثة بريدية صادرة أو واردة للمملكة على أي مادة مما نصت علية المادة الأولى من لائحة الممنوعات البريدية وإجراءات معالجتها في حاله الاشتباه أو أي مادة أخرى في نفس اللائحة، عدم استكمال البيانات ومتطلبات التعويض من قبل العميل خلال 14 يومًا عبر البريد الإلكتروني المرسل للعميل، خطأ المرسل أو إهماله.

وشملت الحالات: التلف الذاتي للشحنة بسبب طبيعة محتوياتها، القوة القاهرة المؤدية إلى تلف الشحنة أو تلف المستندات الرسمية التي تساعد على الاستدلال على مصير الشحنة، انقضاء مدة حفظ الشحنة المنصوص عليها في لائحة حفظ المستندات البريدية والاستعلامات البريدية وإتلاف أو بيع أو مصادرة المواد البريدية التي انتهت مدة حفظها، مرفق البريد غير مسئول عن فقد أو تلف أو تأخير أو الخطأ في معالجة أي مادة بريدية صدرت بالطريق العادي غير المسجل.

Time واتساب
تعويض
مؤسسة البريد
شحنات

أحدث التعليقات

e.alofi
طيب ي7up ترضى أن اختك تكشف بشارع عادي عندك وحتى امك عادي 😅 ولا تفضل الستر!
ابو زياد
ليه الشهر هذا لم يتم زيادة الدعم مقارنة بالشهر الماضي
خالد
جمهور القرنبع يكذبون الكذبة ويصدقونها فعلا كلام الكابتن الخلوق ماجد عبدالله في محله ولكن ياكابتن ماجد الضرب بالميت حرام
أحمد الفهد
لا تضيع الموضوع يانوف السالم كيف ضمك معك وابها 😅😅😅😅😅 اكثر واحد يطقطق عليكم سعيد العويران ياطواقي..
ابوبدر
لمن طالبنا بتقليل العمالة الوافدة وتقنين الاستقدام ماحد سمع الكلام وبدال ما كان يقدر يستقدم الواحد عامل صار يقدر يستقدم اكثر وحتى العزابي اللي ماله حاجة صار يستقدم وكلن يجيب هالعمالة ويفلتهم بمقابل مالي وينتج عنهم الجرائم والتسيب والغش والنصب والاحتيال.. الخ ولا هم اللي راح ينفذون التعليمات لانها ماهي بلدهم ولا يهمهم اي شيء يحصل فيها. ✋

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