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آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة حال الاستقالة

Time منذ ساعة
Views 3276
آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة حال الاستقالة

عادل الحربي (صدى):
كشف نظام العمل في المملكة، عن آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة في حال الاستقالة.

وتضمنت الآلية: أقل من سنتين لاتوجد مكافأة، من سنتين إلى 5 سنوات ثلث المكافأة عن كل سنة، من 5 سنوات إلى أقل من عشر سنوات ثلثي المكافأة عن كل سنة، من 10 سنوات فأكثر المكافأة كاملة عن كل سنة.

وكانت الموارد البشرية أوضحت أن موظف القطاع الخاص في الحالة المشار إليها يمكنه رفع دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.

وتعتبر التسوية الودية، المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل وتتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة؛ لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

 

Time واتساب
العمل
استقالة
الموظفين
مكافأة
نهاية الخدمة

أحدث التعليقات

e.alofi
طيب ي7up ترضى أن اختك تكشف بشارع عادي عندك وحتى امك عادي 😅 ولا تفضل الستر!
ابو زياد
ليه الشهر هذا لم يتم زيادة الدعم مقارنة بالشهر الماضي
خالد
جمهور القرنبع يكذبون الكذبة ويصدقونها فعلا كلام الكابتن الخلوق ماجد عبدالله في محله ولكن ياكابتن ماجد الضرب بالميت حرام
أحمد الفهد
لا تضيع الموضوع يانوف السالم كيف ضمك معك وابها 😅😅😅😅😅 اكثر واحد يطقطق عليكم سعيد العويران ياطواقي..
ابوبدر
لمن طالبنا بتقليل العمالة الوافدة وتقنين الاستقدام ماحد سمع الكلام وبدال ما كان يقدر يستقدم الواحد عامل صار يقدر يستقدم اكثر وحتى العزابي اللي ماله حاجة صار يستقدم وكلن يجيب هالعمالة ويفلتهم بمقابل مالي وينتج عنهم الجرائم والتسيب والغش والنصب والاحتيال.. الخ ولا هم اللي راح ينفذون التعليمات لانها ماهي بلدهم ولا يهمهم اي شيء يحصل فيها. ✋

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