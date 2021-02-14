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موعد فتح التبادل التجاري بين المملكة وقطر

Time منذ 43 دقيقة
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موعد فتح التبادل التجاري بين المملكة وقطر

ماجد القزيز (صدى):
كشفت إدارة الجمارك البرية بالهيئة العامة للجمارك في قطر، اليوم الأحد، عن بدء المهام الجمركية في فتح المجال لإجراءات التبادل التجاري بين الدوحة والرياض.

 

وتبدأ إجراءات التبادل التجاري في عمليتي الاستيراد والتصدير للبضائع والشحنات التجارية، والمحددة وفق الشروط المعلن عنها من قبل الهيئة.

وجاءت هذه الخطوة - بحسب بيان هيئة الجمارك القطرية - وفقا للقرار الصادر عن الجهات المختصة في أول يناير الماضي بفتح منفذ أبو سمرة الحدودي في دولة قطر ومنفذ سلوى الحدودي في المملكة، والذي بدأ باستقبال المسافرين.

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المملكة
قطر
الجمارك
التبادل التجاري

أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يسعدك اخوي ابومحمد وجزاك الله كل الخير يالطيب
ابو محمد
يا رجال شفنا المقطع كامل الحمار شكله ماكل فياقرا وضاربة معه كان يبي يركب البعير لاكن البعير دافع عن نفسه وفك عمره ولا كان البعير في خبر كان هههههههه
لا يهمونك انا مجنونك
والله ما حدث مرفوض من كائن من كان ونعلم ان وزير الرياضة لن يسكت وسوف يخرس ذاك الخسيس المتلفظ وهيبة وسمعة بلد اكبر من فوز وخسارة
محمد الخماش ابوريان
البلطان خبرة كاعضو شرف ورئيس نادي فرق السماء عن الارض السويلم شخص مهايط واسلوبة مثل الجمهور المتعصب علشان ال الشيخ كان زميلة دراسة علشان كذا رفع خشمة
عنتر فاضي جيبه
الحبايب السودانيين لهم شعبيه بالمغرب الله يهنيهم

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