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سامي الجابر: حان الوقت للإستغناء عن رازافان

Time منذ 50 دقيقة
Views 1863
سامي الجابر: حان الوقت للإستغناء عن رازافان

ماجد محمد (صدى):
قال سامي الجابر نجم الهلال السابق أن إدارة الهلال تمتلك الشجاعة لاتخاذ قرار الاستغناء عن مدرب الهلال لوشيسكو رازفان

وقال الجابر : "‏الإدارة الهلالية تميزت بالهدوء و منحت الوقت الكافي لعودة الفريق بنجومه ومدربه للمظهر المعروف عن الهلال بغض النظر عن ما يتحقق من نتائج، لذا اجزم ان الإدارة تمتلك الشجاعة لاتخاذ قرار الاستغناء عن رازفان واعتقد انه حان الوقت لهذا القرار" ٠

 

وتابع"‏نجوم الفريق في اعتقادي اكثر من يحتاج لهذا القرار بشكل عاجل ليتم وضع الكرة في ملعبهم فما يقدم داخل المستطيل الاخضر من مردود لا يتناسب ابداً مع ما يمتلكونه من امكانيات ، بقاء رازفان يعني بقاء العذر للاعبين في تقديم عطاء منخفض".

وأضاف"‏الاستقرار والهدوء الذي منحه رئيس الهلال بن نافل للفريق بعد خسارة ابها يثبت شجاعته و تحمل المسئولية وهذا ما يجعلني اجزم انه اعطى الفرصة الأخيرة وسيكون شجاع ايضاً في اتخاذ قرار اعفاء رازفان الذي حقق مع الفريق منجزات رائعة و لكنها أصبحت ماضي. الهلال يصنع التاريخ ويكتب المستقبل"٠

Time واتساب
الهلال
سامي الجابر
رازافان

أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يسعدك اخوي ابومحمد وجزاك الله كل الخير يالطيب
ابو محمد
يا رجال شفنا المقطع كامل الحمار شكله ماكل فياقرا وضاربة معه كان يبي يركب البعير لاكن البعير دافع عن نفسه وفك عمره ولا كان البعير في خبر كان هههههههه
لا يهمونك انا مجنونك
والله ما حدث مرفوض من كائن من كان ونعلم ان وزير الرياضة لن يسكت وسوف يخرس ذاك الخسيس المتلفظ وهيبة وسمعة بلد اكبر من فوز وخسارة
محمد الخماش ابوريان
البلطان خبرة كاعضو شرف ورئيس نادي فرق السماء عن الارض السويلم شخص مهايط واسلوبة مثل الجمهور المتعصب علشان ال الشيخ كان زميلة دراسة علشان كذا رفع خشمة
عنتر فاضي جيبه
الحبايب السودانيين لهم شعبيه بالمغرب الله يهنيهم

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