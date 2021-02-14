سامي الجابر: حان الوقت للإستغناء عن رازافان

ماجد محمد (صدى):
قال سامي الجابر نجم الهلال السابق أن إدارة الهلال تمتلك الشجاعة لاتخاذ قرار الاستغناء عن مدرب الهلال لوشيسكو رازفان
وقال الجابر : "الإدارة الهلالية تميزت بالهدوء و منحت الوقت الكافي لعودة الفريق بنجومه ومدربه للمظهر المعروف عن الهلال بغض النظر عن ما يتحقق من نتائج، لذا اجزم ان الإدارة تمتلك الشجاعة لاتخاذ قرار الاستغناء عن رازفان واعتقد انه حان الوقت لهذا القرار" ٠
وتابع"نجوم الفريق في اعتقادي اكثر من يحتاج لهذا القرار بشكل عاجل ليتم وضع الكرة في ملعبهم فما يقدم داخل المستطيل الاخضر من مردود لا يتناسب ابداً مع ما يمتلكونه من امكانيات ، بقاء رازفان يعني بقاء العذر للاعبين في تقديم عطاء منخفض".
وأضاف"الاستقرار والهدوء الذي منحه رئيس الهلال بن نافل للفريق بعد خسارة ابها يثبت شجاعته و تحمل المسئولية وهذا ما يجعلني اجزم انه اعطى الفرصة الأخيرة وسيكون شجاع ايضاً في اتخاذ قرار اعفاء رازفان الذي حقق مع الفريق منجزات رائعة و لكنها أصبحت ماضي. الهلال يصنع التاريخ ويكتب المستقبل"٠