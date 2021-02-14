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‏قرار مرتقب من الهلال بإقالة لوشيسكو وتعيين البرازيلي ميكالي بدلاً عنه

Time منذ ساعة
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‏قرار مرتقب من الهلال بإقالة لوشيسكو وتعيين البرازيلي ميكالي بدلاً عنه

نواف السالم (صدى):
أكدت مصادر مطلعة، أن إدارة ‎الهلال ستصدر قراراً اليوم بإقالة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو من منصبه، وسيتم تعيين مدرب درجة الشباب البرازيلي روجيرو ميكالي بدلاً عنه، بحسب " الجزيرة ".

 

وكان فريق الكرة بنادي ضمك، تغلب على الهلال بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وبهذه النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 16 نقطة، ويلاقي الفيصلي الخميس 18 فبراير، بينما توقف الهلال عند 33 نقطة، ويواجه الاتفاق في اليوم ذاته.

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الهلال
الدوري
ضمك
رازفان لوشيسكو
روجيرو ميكالي

أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يسعدك اخوي ابومحمد وجزاك الله كل الخير يالطيب
ابو محمد
يا رجال شفنا المقطع كامل الحمار شكله ماكل فياقرا وضاربة معه كان يبي يركب البعير لاكن البعير دافع عن نفسه وفك عمره ولا كان البعير في خبر كان هههههههه
لا يهمونك انا مجنونك
والله ما حدث مرفوض من كائن من كان ونعلم ان وزير الرياضة لن يسكت وسوف يخرس ذاك الخسيس المتلفظ وهيبة وسمعة بلد اكبر من فوز وخسارة
محمد الخماش ابوريان
البلطان خبرة كاعضو شرف ورئيس نادي فرق السماء عن الارض السويلم شخص مهايط واسلوبة مثل الجمهور المتعصب علشان ال الشيخ كان زميلة دراسة علشان كذا رفع خشمة
عنتر فاضي جيبه
الحبايب السودانيين لهم شعبيه بالمغرب الله يهنيهم

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