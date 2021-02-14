‏قرار مرتقب من الهلال بإقالة لوشيسكو وتعيين البرازيلي ميكالي بدلاً عنه

نواف السالم (صدى):
أكدت مصادر مطلعة، أن إدارة الهلال ستصدر قراراً اليوم بإقالة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو من منصبه، وسيتم تعيين مدرب درجة الشباب البرازيلي روجيرو ميكالي بدلاً عنه، بحسب " الجزيرة ".
وكان فريق الكرة بنادي ضمك، تغلب على الهلال بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 16 نقطة، ويلاقي الفيصلي الخميس 18 فبراير، بينما توقف الهلال عند 33 نقطة، ويواجه الاتفاق في اليوم ذاته.