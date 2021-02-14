إيران تستخدم حاويات الأمم المتحدة بمطار دمشق في تخزين الأسلحة

طهران (صدى):
أوضحت مصادر سورية، أن القوات الإيرانية حوّلت حاويات تابعة للأمم المتحدة، وأخرى تتبع لشركة DHL قرب مطار دمشق الدولي، إلى مستودعات للأسلحة.
وذكرت شبكة صوت العاصمة السورية المعارضة، أن القوات الإيرانية حوّلت الحاويات لمستودعات مؤقتة مشيرةً إلى أن القوات الإيرانية تنقل بعض الشحنات التي تصل سوريا عبر مطار دمشق الدولي إليها لعدة أيام، ريثما تقوم بنقلها إلى أحد مستودعاتها.
وأشارت المصادر إلى أن الحاويات الواقعة على بعد قرابة الـ 200 مترًا عن حرم مطار دمشق، تخضع لرقابة مكثفة من قبل القوات الإيرانية، مؤكدةً أنها نقلت عددًا من عناصرها لحمايتها، ومنعت موظفي المطار من الوصول إليها.
وأضافت أن الحاويات كانت تستخدم سابقًا لتخزين مواد شركة DHL للشحن، وأخرى خاصة بتخزين المواد التي تستقدمها الأمم المتحدة إلى سوريا، قبل تحويلها لمستودعات أسلحة إيرانية مطلع عام 2012.