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إيران تستخدم حاويات الأمم المتحدة بمطار دمشق في تخزين الأسلحة

Time منذ ساعة
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إيران تستخدم حاويات الأمم المتحدة بمطار دمشق في تخزين الأسلحة

طهران (صدى):
أوضحت مصادر سورية، أن القوات الإيرانية حوّلت حاويات تابعة للأمم المتحدة، وأخرى تتبع لشركة DHL قرب مطار دمشق الدولي، إلى مستودعات للأسلحة.

وذكرت شبكة صوت العاصمة السورية المعارضة، أن القوات الإيرانية حوّلت الحاويات لمستودعات مؤقتة مشيرةً إلى أن القوات الإيرانية تنقل بعض الشحنات التي تصل سوريا عبر مطار دمشق الدولي إليها لعدة أيام، ريثما تقوم بنقلها إلى أحد مستودعاتها.

وأشارت المصادر إلى أن الحاويات الواقعة على بعد قرابة الـ 200 مترًا عن حرم مطار دمشق، تخضع لرقابة مكثفة من قبل القوات الإيرانية، مؤكدةً أنها نقلت عددًا من عناصرها لحمايتها، ومنعت موظفي المطار من الوصول إليها.

وأضافت أن الحاويات كانت تستخدم سابقًا لتخزين مواد شركة DHL للشحن، وأخرى خاصة بتخزين المواد التي تستقدمها الأمم المتحدة إلى سوريا، قبل تحويلها لمستودعات أسلحة إيرانية مطلع عام 2012.

Time واتساب
دمشق
إيران

أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يسعدك اخوي ابومحمد وجزاك الله كل الخير يالطيب
ابو محمد
يا رجال شفنا المقطع كامل الحمار شكله ماكل فياقرا وضاربة معه كان يبي يركب البعير لاكن البعير دافع عن نفسه وفك عمره ولا كان البعير في خبر كان هههههههه
لا يهمونك انا مجنونك
والله ما حدث مرفوض من كائن من كان ونعلم ان وزير الرياضة لن يسكت وسوف يخرس ذاك الخسيس المتلفظ وهيبة وسمعة بلد اكبر من فوز وخسارة
محمد الخماش ابوريان
البلطان خبرة كاعضو شرف ورئيس نادي فرق السماء عن الارض السويلم شخص مهايط واسلوبة مثل الجمهور المتعصب علشان ال الشيخ كان زميلة دراسة علشان كذا رفع خشمة
عنتر فاضي جيبه
الحبايب السودانيين لهم شعبيه بالمغرب الله يهنيهم

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