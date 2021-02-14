ريال مدريد يتغلب على فالنسيا بهدفين

وكالات (صدى):
تغلب فريق ريال مدريد الإسباني على ضيفه فالنسيا بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني "الليجا" بالموسم الحالي 2020-2021.
سجل المهاجم الفرنسى كريم بنزيما هدف التقدم لصالح ريال مدريد بالدقيقة 12 من زمن المباراة عن طريق تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، أضاف تونى كروس الهدف الثانى لصالح ريال مدريد في الدقيقة 42 من زمن المباراة.
ويعد فالنسيا ثالث أكثر الأندية استقبالاً لأهداف بنزيما خلف فريقى "أتليتك بلباو 14 هدفا، غرناطة 13 هدفًا"، حيث هز المهاجم الفرنسي شباك "الخفافيش"بـ12 هدفًا منها 10 في الدوري الإسباني وهدفين في كأس ملك إسبانيا.