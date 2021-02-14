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النصر يتقدم بشكوى إلى " الانضباط " بخصوص أزمة حسين عبدالغني 

Time منذ 27 دقيقة
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النصر يتقدم بشكوى إلى " الانضباط " بخصوص أزمة حسين عبدالغني 

طلال الغامدي (صدى):
بعثت إدارة نادي النصر، خطابا رسمية إلى وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بشأن أحداث مباراة النصر أمام الشباب أمس في دوري المحترفين.

 

وتقدمت إدارة النصر، بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق، تطالب فيه بالتدخل بعد الأحداث التي ظهرت في المباراة والألفاظ المسيئة والاتهامات الباطلة التي صدرت أثناء المباراة تجاه المدير التنفيذي لكرة القدم حسين عبدالغني.

وأكدت أن ما حدث يعتبر اتهامًا باطلًا ومسيئا ليس فقط لنادي النصر، ولكن لرياضة كرة القدم في المملكة، والعاملين فيها ومحاولة لتأليب الرأي العام بإتهام لا يمكن أن يقبله مجلس إدارة النادي خصوصا، والشعب السعودي عامة، لاسيما وهو يحمل اسم الدوري الأغلى على قلوبنا دوري كأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأبان النصر أنه كان ولا زال حريصا على الحفاظ على الصورة المشرفة للرياضة السعودية، فقد نافس الفريق في عدد من المباريات، وكسبنا وخسرنا ولم نخرج عن المفهوم الحقيقي للروح الرياضية، والتنافس الشريف.

وتابع النصر: "فقد شاهدنا الموسم الماضي عقب خسارة نادي الشباب بأربعة أهداف من النصر تصريحات إعلامية وألفاظ نابية خارجة عن الروح الرياضية تجاه نادي النصر، وشاهدنا بالأمس إساءات متكررة وألفاظ لا تليق وإدعاءات واتهامات بلا بينة ولا إثبات تجاه المدير التنفيذي لكرة القدم حسين عبدالغنى.

ولفت النصر: "كما نؤكد دعمنا الكامل للنجم الكبير حسين عبدالغني ضد هذه الإدعاءات الباطلة والتي للأسف تبنتها بعض وسائل الإعلام الرياضية.

 

وذكر النصر في بيانه: "ويبقى السؤال الأهم الذي يؤكد عدم صحة الاتهامات الباطلة والخطيرة لماذا لم يبعد حكم الساحة، حسين بعد تشاوره مع الحكم الرابع القريب من الحدث؟، ولماذا اعتذر إداري الشباب أكثر من مرة لعبد الغني ومدرب الفريق ألين هورفات، وقت الحادثة كما صورته كاميرا الناقل الرسمي.

 

النصر: "لذلك كله يطالب مجلس إدارة النصر بتحقيق رسمي تخرج نتائجه للرأي العام وتطبق فيه أقصى العقوبات تجاه كل الأطراف التي ساهمت في تأليب الرأي العام، وأن يكون ذلك في أسرع وقت ممكن وليس كما حدث في قضية (باصات الجماهير) التي لم تظهر نتائجه حتى يومنا هذا".

Time واتساب
النصر
الشباب
الانضباط
حسين عبدالغني
دوري المحترفين

أحدث التعليقات

موسى
تمهيد
برق امصحا
لازم الرياض والشرقية اجراءات أكثر صرامة
فهاد
والله تويتر مشعلل شن حملة ضد اللاعب هذا ورئيس النادي ورازفان .. تعالوا تويتر بس الصحيفة هذي ترقع وتطبطب شوية طواقي ههههههههههههههههه
زعيم اااسيا
مدرج الفخم الشقرديه يمجدون ابطال الثلاثيه مو بطولة كاس برين وشيء طبيعي يتراجع مستوى الفريق لانشتم ولا نكر جهود لاعيبه عكس غيرنا وراح تتذكرون الدوري هلالي
ابن فيصل
والله ماضيعكم ياطواقي الا التطبيل والكذب والترقيع .. الواحد يروح الجنوب يغير جو والهلال يروح ينجلد .. يهزمنا فريق متصدر الدوري ولا فريق اخر الترتيب ههههههههههه

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