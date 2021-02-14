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ضبط أكثر من 120 طنا من الحطب المعروض للبيع بالرياض

Time منذ 37 دقيقة
Views 1407
ضبط أكثر من 120 طنا من الحطب المعروض للبيع بالرياض

الرياض (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أكثر من 120 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مستودع جنوب مدينة الرياض يديره مواطن ومقيمان من الجنسية اليمنية والسودانية، ما يعد مخالفة لنظام البيئة الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الرائد المالكي المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقمين (996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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الرياض
وزارة البيئة والمياه والزراعة
مستودع
حطب
الأمن البيئي

أحدث التعليقات

موسى
تمهيد
برق امصحا
لازم الرياض والشرقية اجراءات أكثر صرامة
فهاد
والله تويتر مشعلل شن حملة ضد اللاعب هذا ورئيس النادي ورازفان .. تعالوا تويتر بس الصحيفة هذي ترقع وتطبطب شوية طواقي ههههههههههههههههه
زعيم اااسيا
مدرج الفخم الشقرديه يمجدون ابطال الثلاثيه مو بطولة كاس برين وشيء طبيعي يتراجع مستوى الفريق لانشتم ولا نكر جهود لاعيبه عكس غيرنا وراح تتذكرون الدوري هلالي
ابن فيصل
والله ماضيعكم ياطواقي الا التطبيل والكذب والترقيع .. الواحد يروح الجنوب يغير جو والهلال يروح ينجلد .. يهزمنا فريق متصدر الدوري ولا فريق اخر الترتيب ههههههههههه

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