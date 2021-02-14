صحف الأرجنتين تشيد بتفوق بانيغا وجوانا على مارتينيز

ماجد محمد (صدى):
تناولت وسائل الإعلام الأرجنتينية مواجهة الشباب والنصر ، كونها ضمت ثلاثة لاعبين من بلاد "التانغو" في صفوف الفريقين، إذ تواجد في الشباب إيفر بانيغا وكريستيان جوانكا، وضمت قائمة النصر بيتي مارتينيز.
وأوضحت صحيفة "أونوسانتافي" في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني: سجل جوانكا هدفين وبانيغا هدفا في فوز الشباب على النصر، ليحقق الشباب فوزه الـ 11 في الدوري بعدما خاض 18 لقاء.
وأضافت: تواجد مع النصر بيتي مارتينيز، لاعب ريفر بليت سابقا، وبدأ كأساسي لكن تم استبداله في الشوط الثاني.
كما أشادت صحيفة "ديبو" بالمستوى الذي ظهر به الشباب الذي يحمل شارة قيادته إيفر بانيغا، وذلك خلال تقرير بـعنوان : بانيغا وجوانكا يسجلان على بيتي في السعودية.
يذكر أن الشباب يتصدر جدول ترتيب المسابقة بـ 38 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي، فيما يحتل النصر المركز السابع "25 نقطة".