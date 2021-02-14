الأعداد السابقة للصحيفة

صحف الأرجنتين تشيد بتفوق بانيغا وجوانا على مارتينيز

Time منذ ساعة
Views 1504
صحف الأرجنتين تشيد بتفوق بانيغا وجوانا على مارتينيز

ماجد محمد (صدى):
تناولت وسائل الإعلام الأرجنتينية مواجهة الشباب والنصر ، كونها ضمت ثلاثة لاعبين من بلاد "التانغو" في صفوف الفريقين، إذ تواجد في الشباب إيفر بانيغا وكريستيان جوانكا، وضمت قائمة النصر بيتي مارتينيز.

وأوضحت صحيفة "أونوسانتافي" في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني: سجل جوانكا هدفين وبانيغا هدفا في فوز الشباب على النصر، ليحقق الشباب فوزه الـ 11 في الدوري بعدما خاض 18 لقاء.

وأضافت: تواجد مع النصر بيتي مارتينيز، لاعب ريفر بليت سابقا، وبدأ كأساسي لكن تم استبداله في الشوط الثاني.

كما أشادت صحيفة "ديبو" بالمستوى الذي ظهر به الشباب الذي يحمل شارة قيادته إيفر بانيغا، وذلك خلال تقرير بـعنوان : بانيغا وجوانكا يسجلان على بيتي في السعودية.

يذكر أن الشباب يتصدر جدول ترتيب المسابقة بـ 38 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي، فيما يحتل النصر المركز السابع "25 نقطة".

Time واتساب
النصر
الشباب
دوري المحترفين

أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يسعدك اخوي ابومحمد وجزاك الله كل الخير يالطيب
ابو محمد
يا رجال شفنا المقطع كامل الحمار شكله ماكل فياقرا وضاربة معه كان يبي يركب البعير لاكن البعير دافع عن نفسه وفك عمره ولا كان البعير في خبر كان هههههههه
لا يهمونك انا مجنونك
والله ما حدث مرفوض من كائن من كان ونعلم ان وزير الرياضة لن يسكت وسوف يخرس ذاك الخسيس المتلفظ وهيبة وسمعة بلد اكبر من فوز وخسارة
محمد الخماش ابوريان
البلطان خبرة كاعضو شرف ورئيس نادي فرق السماء عن الارض السويلم شخص مهايط واسلوبة مثل الجمهور المتعصب علشان ال الشيخ كان زميلة دراسة علشان كذا رفع خشمة
عنتر فاضي جيبه
الحبايب السودانيين لهم شعبيه بالمغرب الله يهنيهم

أخر الأخبار

آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة حال الاستقالة
آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة حال الاستقالة
Time منذ 36 ثانية Views 1021
شاهد.. تكدس العمالة السائبة بحي البطحاء في الرياض
شاهد.. تكدس العمالة السائبة بحي البطحاء في الرياض
Time منذ 11 دقيقة Views 1247
‏الصحة توضح سبب ظهور المسحة إيجابية رغم مرور 20 يومًا من الإصابة بكورونا
‏الصحة توضح سبب ظهور المسحة إيجابية رغم مرور 20 يومًا من الإصابة بكورونا
Time منذ 29 دقيقة Views 1501
زواج شاب سوداني من فتاة مغربية
زواج شاب سوداني من فتاة مغربية
Time منذ 29 دقيقة Views 516
من الماضي .. خالد البلطان : المستقبل لنادي الشباب
من الماضي .. خالد البلطان : المستقبل لنادي الشباب
Time منذ 30 دقيقة Views 282
ليته ارتاح مكانه
ليته ارتاح مكانه
Time منذ 30 دقيقة Views 287
شاهد.. أول تعليق من " سيبا " على الإساءة العنصرية التي تعرض لها
شاهد.. أول تعليق من " سيبا " على الإساءة العنصرية التي تعرض لها
Time منذ 39 دقيقة Views 2663
موعد فتح التبادل التجاري بين المملكة وقطر
موعد فتح التبادل التجاري بين المملكة وقطر
Time منذ 42 دقيقة Views 1677
سامي الجابر: حان الوقت للإستغناء عن رازافان
سامي الجابر: حان الوقت للإستغناء عن رازافان
Time منذ 50 دقيقة Views 1861
ريال مدريد يتغلب على فالنسيا بهدفين
ريال مدريد يتغلب على فالنسيا بهدفين
Time منذ ساعة Views 1474