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توجيه عاجل من أمير الرياض يتعلق بالمتضررين من الجائحة

Time منذ 47 دقيقة
Views 3142
توجيه عاجل من أمير الرياض يتعلق بالمتضررين من الجائحة

الرياض (صدى):
وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتوزيع 1000 وجبة طعام يوميًا ولمدة شهر ضمن مبادرة "خيرات الرياض".

 

ويأتي ذلك لدعم المستحقين المتضررين من جائحة كورونا وما ترتب على إيقاف المناسبات والحفلات من عدم توافر فائض الأطعمة التي كانت تصرف للمستفيدين في جمعية خيرات لحفظ النعمة.

يذكر أن مبادرة "خيرات الرياض" انطلقت بتوجيهات سمو أمير منطقة الرياض بهدف دعم المبادرات الخيرية والتنموية في المنطقة، وتتضمن دعم الأسر المتضررة والمتعففة والعمالة الوافدة المقطعة للإسهام في تخفيف الأضرار الناتجة عن جائحة كورونا.

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أمير الرياض
كورونا
خيرات الرياض
جائحة

أحدث التعليقات

موسى
تمهيد
برق امصحا
لازم الرياض والشرقية اجراءات أكثر صرامة
فهاد
والله تويتر مشعلل شن حملة ضد اللاعب هذا ورئيس النادي ورازفان .. تعالوا تويتر بس الصحيفة هذي ترقع وتطبطب شوية طواقي ههههههههههههههههه
زعيم اااسيا
مدرج الفخم الشقرديه يمجدون ابطال الثلاثيه مو بطولة كاس برين وشيء طبيعي يتراجع مستوى الفريق لانشتم ولا نكر جهود لاعيبه عكس غيرنا وراح تتذكرون الدوري هلالي
ابن فيصل
والله ماضيعكم ياطواقي الا التطبيل والكذب والترقيع .. الواحد يروح الجنوب يغير جو والهلال يروح ينجلد .. يهزمنا فريق متصدر الدوري ولا فريق اخر الترتيب ههههههههههه

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