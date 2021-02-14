بالفيديو.. كاريلو يوضح سبب تراجع مستواه مع الهلال

طلال الغامدي (صدى):
علق البيروفي أندريه كاريلو، نجم نادي الهلال، على خسارة فريقه أمام ضمك ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.
قال كاريلو "ظهرنا بشكل جيد في المباراة لكن علينا أن نكون حاسمين أكثر في استغلال الفرص" ٠
وأضاف كاريلو: "اليوم.. كرة القدم لا تعترف بالاستحواذ الذي نقوم به في كل مباراة، لابد من الفعالية".
وعلق كاريبو على مستواه السيء مع الهلال، في الفترة الأخيرة، قائلا" أن هذا الأمر طبيعي، في ظل تراجع أداء الفريق بالكامل".
وأكد كاريلو، عدم انتهاء طموحه مع الهلال، بعد الثلاثية التاريخية، في الموسم الماضي، مشددًا على أنه يحلم بالتتويج مجددًا بكل البطولات مع الفريق؛ في إشارة إلى استمراره مع قلعة الزعيم.
يذكر أن الهلال سقط في فخ الخسارة، بهدف مقابل لا شيء، أمام ضمك، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.