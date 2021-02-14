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الصحة توضح قدرة لقاح أسترازينيكا على مكافحة تحورات كورونا

Time منذ ساعة
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الصحة توضح قدرة لقاح أسترازينيكا على مكافحة تحورات كورونا

الرياض (صدى):
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن لقاح كورونا الذي طورته مجموعة أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد، من اللقاحات الواعدة.

وقال العبدالعالي أن التجارب والدراسات والأبحاث على اللقاح أثبتت أنه من اللقاحات الفعالة، مشيرًا إلى أنه استخدم بشكل واسع، ونتائجه تشير إلى أنه فعال، مبينا أن اللقاح يقلل من فرص المرض الشديد، مؤكدًا أن الإحصائيات تشير إلى أن 100% ممن أخذوا اللقاح لم يحتاجوا إلى تلقي عناية حرجة أو عناية مركزة، ولم تسجل بينهم وفيات نتيجة الإصابة بكورونا.

وأوضح متحدث الصحة قدرة لقاح أسترازينيكا على مكافحة تحورات فيروس كورونا،حيث قال إن الدراسات تشير إلى أن معظم اللقاحات المعتمدة حاليا تلعب دورا وفعالية لتجاوز ما تم رصده من تحورات بشكل عام، باستثناءات محدودة.

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أحدث التعليقات

موسى
تمهيد
برق امصحا
لازم الرياض والشرقية اجراءات أكثر صرامة
فهاد
والله تويتر مشعلل شن حملة ضد اللاعب هذا ورئيس النادي ورازفان .. تعالوا تويتر بس الصحيفة هذي ترقع وتطبطب شوية طواقي ههههههههههههههههه
زعيم اااسيا
مدرج الفخم الشقرديه يمجدون ابطال الثلاثيه مو بطولة كاس برين وشيء طبيعي يتراجع مستوى الفريق لانشتم ولا نكر جهود لاعيبه عكس غيرنا وراح تتذكرون الدوري هلالي
ابن فيصل
والله ماضيعكم ياطواقي الا التطبيل والكذب والترقيع .. الواحد يروح الجنوب يغير جو والهلال يروح ينجلد .. يهزمنا فريق متصدر الدوري ولا فريق اخر الترتيب ههههههههههه

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