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بالفيديو.. فييتو:" لا تهمني الآراء الخارجية والأخطاء واردة "

Time منذ 31 دقيقة
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بالفيديو.. فييتو:" لا تهمني الآراء الخارجية والأخطاء واردة "

ماجد محمد (صدى):
عقب لاعب الهلال، لوسيانو فييتو على خسارة فريقه أمام ضمك بهدف مقابل لا شئ، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال فييتو خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" لا تهمني الآراء الخارجية و الأخطاء واردة "، مضيفا:" أنا أجتهد و أعمل لكي أظهر بمستوى جيد مع الفريق ".

 

وأوضح:" نحن كلاعبين واجبنا مواصلة العمل والاجتهاد لأجل الخروج من هذه المرحلة في أقرب وقت ".

 

وبهذه النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 16 نقطة، ويلاقي الفيصلي الخميس 18 فبراير، بينما توقف الهلال عند 33 نقطة، ويواجه الاتفاق في اليوم ذاته.

Time واتساب
الهلال
ضمك
الجولة 18
فييتو

أحدث التعليقات

موسى
تمهيد
برق امصحا
لازم الرياض والشرقية اجراءات أكثر صرامة
فهاد
والله تويتر مشعلل شن حملة ضد اللاعب هذا ورئيس النادي ورازفان .. تعالوا تويتر بس الصحيفة هذي ترقع وتطبطب شوية طواقي ههههههههههههههههه
زعيم اااسيا
مدرج الفخم الشقرديه يمجدون ابطال الثلاثيه مو بطولة كاس برين وشيء طبيعي يتراجع مستوى الفريق لانشتم ولا نكر جهود لاعيبه عكس غيرنا وراح تتذكرون الدوري هلالي
ابن فيصل
والله ماضيعكم ياطواقي الا التطبيل والكذب والترقيع .. الواحد يروح الجنوب يغير جو والهلال يروح ينجلد .. يهزمنا فريق متصدر الدوري ولا فريق اخر الترتيب ههههههههههه

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