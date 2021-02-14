بالفيديو.. فييتو:" لا تهمني الآراء الخارجية والأخطاء واردة "

ماجد محمد (صدى):
عقب لاعب الهلال، لوسيانو فييتو على خسارة فريقه أمام ضمك بهدف مقابل لا شئ، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال فييتو خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" لا تهمني الآراء الخارجية و الأخطاء واردة "، مضيفا:" أنا أجتهد و أعمل لكي أظهر بمستوى جيد مع الفريق ".
وأوضح:" نحن كلاعبين واجبنا مواصلة العمل والاجتهاد لأجل الخروج من هذه المرحلة في أقرب وقت ".
وبهذه النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 16 نقطة، ويلاقي الفيصلي الخميس 18 فبراير، بينما توقف الهلال عند 33 نقطة، ويواجه الاتفاق في اليوم ذاته.