‏ بالفيديو.. ضمك يتغلب على الهلال في مباراة مثيرة

نواف السالم (صدى):
تغلب فريق الكرة بنادي ضمك، على الهلال بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ووقع فاروق شافعي على هدف ضمك في الدقيقة 45، فيما شهدت المباراة إصابتين، الأولى لظهير الهلال مدالله العليان الذي غادر مصابًا وشارك أمير الكردي بدلًا منه مع انطلاق الشوط الثاني، ولاعب ضمك مهند النجعي الذي شارك عارف آل حيدر بديلًا له في الدقيقة 78.
وبهذه النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 16 نقطة، ويلاقي الفيصلي الخميس 18 فبراير، بينما توقف الهلال عند 33 نقطة، ويواجه الاتفاق في اليوم ذاته.