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‏ بالفيديو.. ضمك يتغلب على الهلال في مباراة مثيرة

Time منذ 11 دقيقة
Views 1406
‏ بالفيديو.. ضمك يتغلب على الهلال في مباراة مثيرة

نواف السالم (صدى):
تغلب فريق الكرة بنادي ضمك، على الهلال بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووقع فاروق شافعي على هدف ضمك في الدقيقة 45، فيما شهدت المباراة إصابتين، الأولى لظهير الهلال مدالله العليان الذي غادر مصابًا وشارك أمير الكردي بدلًا منه مع انطلاق الشوط الثاني، ولاعب ضمك مهند النجعي الذي شارك عارف آل حيدر بديلًا له في الدقيقة 78.

 

وبهذه النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 16 نقطة، ويلاقي الفيصلي الخميس 18 فبراير، بينما توقف الهلال عند 33 نقطة، ويواجه الاتفاق في اليوم ذاته.

Time واتساب
الهلال
ضمك
الجولة 18
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أحدث التعليقات

Z
اسألوا ضمك يمكن عندة الجواب..
دكتور رايق بن فايق
ملاحظة الشوارع لم تعد كما كانت في مستوى النظافة
محمد
اذكرو الله سبحان الله الحمدالله لا إله إلا الله الله أكبر استغفر الله العظيم واتوب إليه وأن لله وإنا اليه راجعون ولا حول ولاقوة إلابالله واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عدد ماذكره الذاكرون وعددماخلق ووزن عرشه وملئ مافي السماوات والأرض
فار نجد شوه سمعتنا
من اليوم تبي تبدأ بكايات نادي الفقر بالصياح ليش يحجرون مايكون وما يحجرون غيره والنتيجه ان شاء الله خمسه صفر عشان يعرف الوضيع قدره
نويدي الفقر يجب ضمه مع سدوس وتغيير اسمه الى نادي النفسيات
نويدي الفقر يجب ض

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