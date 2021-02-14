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النيابة العامة تصدر بيانًا حول تهريب ملايين الريالات لخارج المملكة 

Time منذ ساعة
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النيابة العامة تصدر بيانًا حول تهريب ملايين الريالات لخارج المملكة 

الرياض (صدى):
صدر بيان عاجل من النيابة العامة يؤكد أنه تمت الإطاحة بتشكيل عصابي منظم أمتهن جمع الأموال بطرق غير مشروعة وتهريبها للخارج.

وأضافت النيابة أن مجموع ما تم تهريبه من أموال بلغ (٦٤،٨٦٠.٠٠٠) أربعة وستون مليون وثمانمائة وستون ألف ريالًا، وكميات من الذهب يقدر وزنها ب (١٩) كيلوجرام، وأن التحقيقات انتهت إلى توجيه الاتهام لأفراد التشكيل العصابي بغسل الأموال والرشوة، وصدر بحقهم أحكام نهائية تراوحت بين السجن لمدد يصل مجموعها إلى ٦٤ عاماً، ومصادرة المبلغ المضبوط مع أحد الجناة عند شروعه في إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد والبالغ (١.٠٢٠.٦٩٠) مليون وعشرون الف وستمائة وتسعون ريال، ومصادرة المركبات المستخدمة في الجريمة.

 

وحكم على المتهمين المواطنين المشاركين في هذه الجريمة بمنعهم من السفر لمدة مماثلة لمدة سجنهم، وابعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد استيفاء مدة محكوميتهم، والعمل يجرى الآن على استرداد الأموال المهربة للخارج.

وشددت النيابة العامة أنها لن تألوا جهداً في انفاذ توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله وتحقيق تطلعاتهم من خلال تطبيقها للأنظمة بكل حزم وصرامة بحق كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم، بهدف الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن الغالي والقضاء على الجريمة ومحاربتها.

Time واتساب
المملكة
تهريب
النيابة العامة
تشكيل عصابي
ريالات

أحدث التعليقات

موسى
تمهيد
برق امصحا
لازم الرياض والشرقية اجراءات أكثر صرامة
فهاد
والله تويتر مشعلل شن حملة ضد اللاعب هذا ورئيس النادي ورازفان .. تعالوا تويتر بس الصحيفة هذي ترقع وتطبطب شوية طواقي ههههههههههههههههه
زعيم اااسيا
مدرج الفخم الشقرديه يمجدون ابطال الثلاثيه مو بطولة كاس برين وشيء طبيعي يتراجع مستوى الفريق لانشتم ولا نكر جهود لاعيبه عكس غيرنا وراح تتذكرون الدوري هلالي
ابن فيصل
والله ماضيعكم ياطواقي الا التطبيل والكذب والترقيع .. الواحد يروح الجنوب يغير جو والهلال يروح ينجلد .. يهزمنا فريق متصدر الدوري ولا فريق اخر الترتيب ههههههههههه

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