رسالة شديدة اللهجة من متحدث التحالف للحوثيين

فهمي محمد (صدى):
قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي، إن الميليشيات الحوثية تنفذ أجندة الحرس الثوري الإيراني.
وأضاف تركي المالكي، في مقابلة مع قناة " العربية "، اليوم الأحد، أن " تصعيد الميليشيات متعمد، وقرارها مسلوب من جنرالات إيران ".
وأكد على أن المدنيين والأعيان المدنية خط أحمر، مؤكدًا أنه سيرد بشكل حازم، وفقًا للقوانين الدولية. وتابع قائلًا:" التحالف يرد باستهداف عناصر وقيادات ميليشيات الحوثي، وليس بشكل عشوائي ".
أوضح أن قوات التحالف اعترضت أكثر من 345 صاروخًا باليستيًا و515 طائرة مسيرة، معتبرًا أن الميليشيات تحاول التأثير على المدنيين عبر الطائرات الانتحارية.
وتابع أن القرار الأمريكي لم يشمل قادة الميليشيات، كما أن الإدارة الأمريكية جددت موقفها الداعم للمملكة.