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رسالة شديدة اللهجة من متحدث التحالف للحوثيين

Time منذ 48 دقيقة
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رسالة شديدة اللهجة من متحدث التحالف للحوثيين

فهمي محمد (صدى):
قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي، إن الميليشيات الحوثية تنفذ أجندة الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف تركي المالكي، في مقابلة مع قناة " العربية "، اليوم الأحد، أن " تصعيد الميليشيات متعمد، وقرارها مسلوب من جنرالات إيران ".

وأكد على أن المدنيين والأعيان المدنية خط أحمر، مؤكدًا أنه سيرد بشكل حازم، وفقًا للقوانين الدولية. وتابع قائلًا:" التحالف يرد باستهداف عناصر وقيادات ميليشيات الحوثي، وليس بشكل عشوائي ".

أوضح أن قوات التحالف اعترضت أكثر من 345 صاروخًا باليستيًا و515 طائرة مسيرة، معتبرًا أن الميليشيات تحاول التأثير على المدنيين عبر الطائرات الانتحارية.

وتابع أن القرار الأمريكي لم يشمل قادة الميليشيات، كما أن الإدارة الأمريكية جددت موقفها الداعم للمملكة.

Time واتساب
اليمن
الحوثيين
التحالف
الحرس الثوري الإيراني

أحدث التعليقات

Z
اسألوا ضمك يمكن عندة الجواب..
دكتور رايق بن فايق
ملاحظة الشوارع لم تعد كما كانت في مستوى النظافة
محمد
اذكرو الله سبحان الله الحمدالله لا إله إلا الله الله أكبر استغفر الله العظيم واتوب إليه وأن لله وإنا اليه راجعون ولا حول ولاقوة إلابالله واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عدد ماذكره الذاكرون وعددماخلق ووزن عرشه وملئ مافي السماوات والأرض
فار نجد شوه سمعتنا
من اليوم تبي تبدأ بكايات نادي الفقر بالصياح ليش يحجرون مايكون وما يحجرون غيره والنتيجه ان شاء الله خمسه صفر عشان يعرف الوضيع قدره
نويدي الفقر يجب ضمه مع سدوس وتغيير اسمه الى نادي النفسيات
نويدي الفقر يجب ض

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