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حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، على المملكة.

 

ومن المتوقع أن تنشط الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة القصيم، ويتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة حائل وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 36 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 22 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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الاثنين
المركز الوطني للأرصاد

أحدث التعليقات

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اسألوا ضمك يمكن عندة الجواب..
دكتور رايق بن فايق
ملاحظة الشوارع لم تعد كما كانت في مستوى النظافة
محمد
اذكرو الله سبحان الله الحمدالله لا إله إلا الله الله أكبر استغفر الله العظيم واتوب إليه وأن لله وإنا اليه راجعون ولا حول ولاقوة إلابالله واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عدد ماذكره الذاكرون وعددماخلق ووزن عرشه وملئ مافي السماوات والأرض
فار نجد شوه سمعتنا
من اليوم تبي تبدأ بكايات نادي الفقر بالصياح ليش يحجرون مايكون وما يحجرون غيره والنتيجه ان شاء الله خمسه صفر عشان يعرف الوضيع قدره
نويدي الفقر يجب ضمه مع سدوس وتغيير اسمه الى نادي النفسيات
نويدي الفقر يجب ض

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