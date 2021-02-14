" الانضباط "  تغرم الأهلي 15 ألف ريال

طلال الغامدي (صدى):
قررت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم، الأحد، تغريم النادي الأهلي مبلغ 15 ألف ريال، بسبب تأخر لاعبيه في النزول إلى أرض الملعب خلال مواجهتهم أمام الوحدة في الجولة الـ17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وأصدرت اللجنة عدداً من القرارات في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، حيث قررت إيقاف عمران ألياس لاعب فريق الطائي مباراتين وتغريمه مبلغ 15 ألف ريال، بسبب محاولته الإعتداء على لاعب فريق عرعر خلال مواجهة الفريقين.
وغرمت اللجنة دهام العنزي مسؤول نادي عرعر مبلغ 15 ألف ريال بعد دخوله إلى أرضية الملعب، كما ألزمت اللجنة عبدالله المطيري رئيس نادي الحزم بدفع ذات الغرامة بسبب ارتكابه ذات المخالفة، وتسبب تأخر لاعبي فريق الفيحاء في النزول إلى أرض الملعب خلال مواجهة فريقهم أمام الحزم في تغريمهم مبلغ 15 ألف ريال.