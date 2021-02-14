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" الانضباط "  تغرم الأهلي 15 ألف ريال

Time منذ ساعة
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" الانضباط "  تغرم الأهلي 15 ألف ريال

طلال الغامدي (صدى):
قررت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم، الأحد، تغريم النادي الأهلي مبلغ 15 ألف ريال، بسبب تأخر لاعبيه في النزول إلى أرض الملعب خلال مواجهتهم أمام الوحدة في الجولة الـ17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصدرت اللجنة عدداً من القرارات في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، حيث قررت إيقاف عمران ألياس لاعب فريق الطائي مباراتين وتغريمه مبلغ 15 ألف ريال، بسبب محاولته الإعتداء على لاعب فريق عرعر خلال مواجهة الفريقين.

 

وغرمت اللجنة دهام العنزي مسؤول نادي عرعر مبلغ 15 ألف ريال بعد دخوله إلى أرضية الملعب، كما ألزمت اللجنة عبدالله المطيري رئيس نادي الحزم بدفع ذات الغرامة بسبب ارتكابه ذات المخالفة، وتسبب تأخر لاعبي فريق الفيحاء في النزول إلى أرض الملعب خلال مواجهة فريقهم أمام الحزم في تغريمهم مبلغ 15 ألف ريال.

Time واتساب
غرامة
الأهلي
الانضباط

أحدث التعليقات

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اسألوا ضمك يمكن عندة الجواب..
دكتور رايق بن فايق
ملاحظة الشوارع لم تعد كما كانت في مستوى النظافة
محمد
اذكرو الله سبحان الله الحمدالله لا إله إلا الله الله أكبر استغفر الله العظيم واتوب إليه وأن لله وإنا اليه راجعون ولا حول ولاقوة إلابالله واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عدد ماذكره الذاكرون وعددماخلق ووزن عرشه وملئ مافي السماوات والأرض
فار نجد شوه سمعتنا
من اليوم تبي تبدأ بكايات نادي الفقر بالصياح ليش يحجرون مايكون وما يحجرون غيره والنتيجه ان شاء الله خمسه صفر عشان يعرف الوضيع قدره
نويدي الفقر يجب ضمه مع سدوس وتغيير اسمه الى نادي النفسيات
نويدي الفقر يجب ض

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