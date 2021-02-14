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الشؤون الإسلامية تغلق 5 مساجد مؤقتًا بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا

Time منذ 7 دقائق
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الشؤون الإسلامية تغلق 5 مساجد مؤقتًا بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الأحد، 5 مساجد مؤقتًا بثلاث مناطق بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوف المصلين.

وأوضحت الوزارة أن مجموع ما تم إغلاقه وصل خلال 7 أيام 62 مسجدًا تم فتح 52 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية؛ في إطار الحرص على صحة المصلين تحقيقاً لرسالة الوزارة.

ونصحت الوزارة المصلين حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا إلى عدم الذهاب إلى المسجد خشية إلحاق الضرر بالمصلين، فيما جددت التأكيد على أهمية العمل وفق الإجراءات الاحترازية عند الذهاب إلى المساجد، ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي؛ لحمايتهم من خطر كورونا.

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أحدث التعليقات

e.alofi
ماشاءالله عليهم وين مطعمهم يترى ابغى اعرف مكانه شهوني😋😍 مع اني مو الرياض بس اقدر اجيها
محمد الدويش
ننتظر من مرور الرياض اعلان العقوبه المقرره بحق استاذ الجامعه ورئيس النصر تصرف سافر وخارج عن الروح الرياضية مخرجات التعليم بجامعاتنا دون المستوى ولا نلوم الطلبه اذا هذا استاذهم
e.alofi
مو عيب الشغل هنيأً لهم الله يوفقهم وانا صراحة احب هذا العمل واتمنى اشتغله حتى لو احصل منه ٥٠ ريال ف الشهر فهي نعمة وبركة
e.alofi
مو عيب الشغل ترا اذا كان يحصل لقمة عيش كريمة منه أفضل من انه يحصل ملايين من مال حرام وافهم يفهيم ولا تتعنصر عيب ياخي
جاسم
للشهره ثمن وهذا هو الثمن حياة مليئه بالهموم حرب لا تنتهي

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