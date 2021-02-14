متحدث الصحة يصدم الجميع:" الحالات الحرجة بسبب كورونا في ارتفاع "

الرياض (صدى):
قال متحدث وزارة الصحة، الدكتور، محمد العبدالعالي:" المملكة تؤكد من خلال قراراتها أن صحة الإنسان والفرد والمجتمع من أولى الأولويات ".
وأضاف محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:" نحن في فترة ثمينة لمواجهة إرتفاع الإصابات "، مشددا:" اجتهدوا في تطبيق الإجراءات ".
وأوضح أن الاجراءات التي تم الإعلان عنها هي خطوة مهمة لتسطيح المنحنى، مردفا:" لقاحات كورونا وصلت إلى المملكة ".
وتابع:" الحالات الحرجة بسبب كورونا في ارتفاع "، موضحا:" رصدنا ارتفاع في بعض مناطق المملكة، والبعض الآخر تحت السيطرة".