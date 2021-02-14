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«الصحة»: تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ ساعة
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«الصحة»: تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا المستجد، عن تسجيل 282 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 363,585 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6433 حالة وفاة.

‏وفي السياق نفسه، أوضح متحدث الصحة، أن منطقة الرياض سجلت اليوم أعلى عدد إصابات فيروس كورونا في المملكة بـ ١٦٧ إصابة.

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أحدث التعليقات

e.alofi
ماشاءالله عليهم وين مطعمهم يترى ابغى اعرف مكانه شهوني😋😍 مع اني مو الرياض بس اقدر اجيها
محمد الدويش
ننتظر من مرور الرياض اعلان العقوبه المقرره بحق استاذ الجامعه ورئيس النصر تصرف سافر وخارج عن الروح الرياضية مخرجات التعليم بجامعاتنا دون المستوى ولا نلوم الطلبه اذا هذا استاذهم
e.alofi
مو عيب الشغل هنيأً لهم الله يوفقهم وانا صراحة احب هذا العمل واتمنى اشتغله حتى لو احصل منه ٥٠ ريال ف الشهر فهي نعمة وبركة
e.alofi
مو عيب الشغل ترا اذا كان يحصل لقمة عيش كريمة منه أفضل من انه يحصل ملايين من مال حرام وافهم يفهيم ولا تتعنصر عيب ياخي
جاسم
للشهره ثمن وهذا هو الثمن حياة مليئه بالهموم حرب لا تنتهي

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