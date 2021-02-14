سعيد العويران يعلق على رباعية الشباب في النصر (صورة)

نواف السالم (صدى):
أعرب اللاعب سعيد العويران نجم الشباب والمنتخب الوطني السابق، اليوم الأحد، عن سعادته برباعية فريقه في شباك النصر، وذلك خلال مباراة الفريقين التي أُقيمت على ملعب "مرسول بارك" في الرياض.
وكتب سعيد العويران على صورة له مع نجوم الشباب: "شباب وما لي خلق أزعل، أنفاس الصدارة لا تُقاوم، فلا أحد يلوم الليث إذا بعثر الجميع وأكل الأخضر واليابس، صباحكم زي اللوز، يا الشيوخ".
وكان الشباب، قد نجح في الانفراد بصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 بعد الفوز برباعية على النصر وبفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.