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بالصور.. افتتاح المسار الشمالي لشارع الأميرة البندري في حي السنابل بجدة

Time منذ ساعة
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بالصور.. افتتاح المسار الشمالي لشارع الأميرة البندري في حي السنابل بجدة

جدة (صدى):
افتتحت أمانة جدة، اليوم الأحد، المسار الشمالي لشارع الأميرة البندري بحي السنابل جنوب المحافظة، تمهيداً للبدء في تطوير المسار الجنوبي، فيما يأتي التطوير للمسارين بطول 4 كم وعرض 60 متراً.

ومن جانبه، قال مدير عام الطرق والجسور في الأمانة المهندس صالح البخاري، أن أعمال توسعة الطريق تأتي ضمن مشروع سفلتة وإنارة شوارع وطرق أحياء في جنوب جدة، ويهدف إلى تحرير الحركة المرورية على الطريق الذي يشهد ازدحاماً مرورياً كونه المدخل الرئيسي لحي السنابل وعدد من الأحياء المجاورة.

وأوضح "البخاري" أن التوسعة ستحسن الخدمات على الطريق وتسهم في رفع مستوى الأمان والسلامة لسالكيه، مبيناً أن الأعمال الإنشائية تضمنت إنارة الطريق بعدد 200 عمود إنارة تشتمل على 400 فانوس LED بالإضافة لأعمال أرصفة وإنشاء جزيرة وسطية بعرض 4 أمتار وجزر خدمات بعرض 5 أمتار وجزيرة طرفية بعرض مترين.

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جدة
حي السنابل
شارع الأميرة البندري

أحدث التعليقات

e.alofi
ماشاءالله عليهم وين مطعمهم يترى ابغى اعرف مكانه شهوني😋😍 مع اني مو الرياض بس اقدر اجيها
محمد الدويش
ننتظر من مرور الرياض اعلان العقوبه المقرره بحق استاذ الجامعه ورئيس النصر تصرف سافر وخارج عن الروح الرياضية مخرجات التعليم بجامعاتنا دون المستوى ولا نلوم الطلبه اذا هذا استاذهم
e.alofi
مو عيب الشغل هنيأً لهم الله يوفقهم وانا صراحة احب هذا العمل واتمنى اشتغله حتى لو احصل منه ٥٠ ريال ف الشهر فهي نعمة وبركة
e.alofi
مو عيب الشغل ترا اذا كان يحصل لقمة عيش كريمة منه أفضل من انه يحصل ملايين من مال حرام وافهم يفهيم ولا تتعنصر عيب ياخي
جاسم
للشهره ثمن وهذا هو الثمن حياة مليئه بالهموم حرب لا تنتهي

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