الأعداد السابقة للصحيفة

"النمر" يوضح علاقة وخزات الصدر بمرض القلب

Time منذ ساعة
Views 1987
"النمر" يوضح علاقة وخزات الصدر بمرض القلب

عادل الحربي (صدى):
أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم الاحد علاقة وخزات الصدر بمرض القلب .

وأكد الدكتور خالد النمر أن النغزات أو مايسمى وخزات الصدر التي تتنقل من مكان ﻵخر في الصدر ليست من القلب.

وقال خالد النمر أن النغزات عبارة عن ألم لثوانٍ بالقفص الصدري وينتقل من محل لآخر وهي ليست من القلب حيث إن الغالبية العظمى إما من العضلات او ارتجاع المريء او القلق.

كما طمأن الدكتور خالد النمر من يشعرون بآلام في القلب ، قائلاً : ليس كل ألم في القلب يحتاج قسطرة ، كما أن ليس كل تضيق في الشرايين يحتاج دعامة. ولكن تقييم وظيفة القلب وحالة المريض هو الذي يحدد الخطوة التالية.

Time واتساب
الدكتور خالد النمر
مرض القلب
خالد النمر
وخزات الصدر

أحدث التعليقات

e.alofi
ماشاءالله عليهم وين مطعمهم يترى ابغى اعرف مكانه شهوني😋😍 مع اني مو الرياض بس اقدر اجيها
محمد الدويش
ننتظر من مرور الرياض اعلان العقوبه المقرره بحق استاذ الجامعه ورئيس النصر تصرف سافر وخارج عن الروح الرياضية مخرجات التعليم بجامعاتنا دون المستوى ولا نلوم الطلبه اذا هذا استاذهم
e.alofi
مو عيب الشغل هنيأً لهم الله يوفقهم وانا صراحة احب هذا العمل واتمنى اشتغله حتى لو احصل منه ٥٠ ريال ف الشهر فهي نعمة وبركة
e.alofi
مو عيب الشغل ترا اذا كان يحصل لقمة عيش كريمة منه أفضل من انه يحصل ملايين من مال حرام وافهم يفهيم ولا تتعنصر عيب ياخي
جاسم
للشهره ثمن وهذا هو الثمن حياة مليئه بالهموم حرب لا تنتهي

أخر الأخبار

الشؤون الإسلامية تغلق 5 مساجد مؤقتًا بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا
الشؤون الإسلامية تغلق 5 مساجد مؤقتًا بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا
Time منذ 6 دقائق Views 1147
أمن الطرق يوجه نصائح مهمة لقائدي المركبات
أمن الطرق يوجه نصائح مهمة لقائدي المركبات
Time منذ 16 دقيقة Views 1290
تبرئة حسين عبدالغني من تهمة العنصرية تجاه سيبا
تبرئة حسين عبدالغني من تهمة العنصرية تجاه سيبا
Time منذ 23 دقيقة Views 1927
بالفيديو.. الصحة: تباعد يحقق مبدأ الخصوصية للمستخدم ولايلزم وجود إنترنت
بالفيديو.. الصحة: تباعد يحقق مبدأ الخصوصية للمستخدم ولايلزم وجود إنترنت
Time منذ 27 دقيقة Views 1384
بيان عاجل من أمانة الجوف بشأن حريق مبنى بلدية ‎القريات
بيان عاجل من أمانة الجوف بشأن حريق مبنى بلدية ‎القريات
Time منذ 30 دقيقة Views 2417
متحدث الصحة يصدم الجميع:" الحالات الحرجة بسبب كورونا في ارتفاع "
متحدث الصحة يصدم الجميع:" الحالات الحرجة بسبب كورونا في ارتفاع "
Time منذ 35 دقيقة Views 1655
سعيد العويران يعلق على رباعية الشباب في النصر (صورة)
سعيد العويران يعلق على رباعية الشباب في النصر (صورة)
Time منذ 55 دقيقة Views 2366
هشام سعيد متحدثًا رسميًا لوزارة الحج والعمرة
هشام سعيد متحدثًا رسميًا لوزارة الحج والعمرة
Time منذ ساعة Views 1624
«الصحة»: تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ ساعة Views 1996
اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
Time منذ ساعة Views 1465