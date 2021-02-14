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الفئات المستهدفة من الضمان الاجتماعي

Time منذ 43 دقيقة
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الفئات المستهدفة من الضمان الاجتماعي

الرياض (صدى):
تعد الفئات المستهدفة من الضمان الاجتماعي هي: من بلغ سن الشيخوخة سواء للذكر أو للأثنى العاجز عن العمل (عجزًا دائمًا أو مؤقتًا أو معاقًا).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الأسر غير المعولة وتشمل: المطلقة مع أبناءها، الأرملة مع أيتام، الأسرة المهجورة، الأسرة المعلقة، أسرة الغائب أو المفقود، أسرة المدمن على المخدرات.

وتشمل تلك الفئات: المرأة بلا عائل وتشمل: المطلقة، الأرملة، المهجورة، المعلقة، زوجة الغائب أو المفقود، زوجة المدمن على المخدرات، وفئة الأيتام وتشمل: يتيم متوفى الأب، يتيمة متوفى الأب، يتيم مجهول الأب/الأبوين، يتيمة مجهولة الأب/ الأبوين.

 

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الضمان الاجتماعي
فئات

أحدث التعليقات

abdul
بلّوها واشربوا مايّتها.
أبوخالد.أبها.
أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الأحد، النجم ماجد المهندس، وهو يوجه رسالة هامة للشباب بمناسبة عيد الحب. ================================================================= ويذكر أن النجم ماجد المهندس، يستعد لطرح أحدث أعماله الفني وهي أغنية جديدة ================================================================= حينما يتم تقديم هؤلاء الأشخاص على أنهم نجوم .. وعمل الدعاية لهم .. والإحتفاء بهم .. ونعتهم بأوصاف تدل على علوهم ومكانتهم في نفس من يمدحهم .. فإنه يتم تحريف الحقائق .. والكذب على الأجيال القادمه وذلك بتصوير هؤلاء الضائعين .. بأنهم نجوما وكواكب ووووو الخ .. شيء مؤسف .. أن يتم خزن النجومية في مهرجين ومغنيين .. لاتستفيد منهم الأمة بشيء بل إنهم سبب لضياع الأجيال وانحرافهم عن ماينفعهم في دينهم ودنياهم إضافة إلى أنهم يشيعون المنكرات بين الأجيال .
كان زمان
فعلاً تصديق الأمر هو المحزن .. !!!!
محمد احمد
في حال كان الحكم صادر من الهيئة العليا كيف يتم الاتماس , وهل محدد بمدة
كان زمان
شي مؤسف .. خروج عن النص من الجميع ..!!!

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