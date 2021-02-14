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التشكيلة المتوقعة للهلال أمام ضمك وحكام المباراه

Time منذ 57 دقيقة
Views 1910
التشكيلة المتوقعة للهلال أمام ضمك وحكام المباراه

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر التشكيلة المتوقعة للهلال ضد ضمك في اللقاء المرتقب في الرابعة وخمس دقائق عصر اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز .

وأكدت أن النجوم " الإيطالي جيوفنكو ومتعب المفرج ومحمد البريك " سيغيبون عن اللقاء لعدم جاهزيتهم .

وستكون تشكيلة الفريق: ياسر الشهراني، ومحمد جحفلي ، وحبيب الوطيان ، وكويلار ، وعبد الله عطيف ، وكاريلو ، وفييتو ، وسالم الدوسري ، وجوميز ، وجانج هيون سو ، ومد الله العليان.

كما سيدير لقاء الهلال وضمك خالد الطريس وعبد الرحيم الشمري كحكم مساعد ومؤيد المسجن كحكم مساعد ، وعبد الصمد بكري حكم رابع ، وسامي الجريس حكم فيديو ، وسعد السبيعي مساعد حكم فيديو .

Time واتساب
البريك
دوري المحترفين
كاريلو
الهلال وضمك
خالد الطريس
جيوفنكو

أحدث التعليقات

abdul
بلّوها واشربوا مايّتها.
أبوخالد.أبها.
أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الأحد، النجم ماجد المهندس، وهو يوجه رسالة هامة للشباب بمناسبة عيد الحب. ================================================================= ويذكر أن النجم ماجد المهندس، يستعد لطرح أحدث أعماله الفني وهي أغنية جديدة ================================================================= حينما يتم تقديم هؤلاء الأشخاص على أنهم نجوم .. وعمل الدعاية لهم .. والإحتفاء بهم .. ونعتهم بأوصاف تدل على علوهم ومكانتهم في نفس من يمدحهم .. فإنه يتم تحريف الحقائق .. والكذب على الأجيال القادمه وذلك بتصوير هؤلاء الضائعين .. بأنهم نجوما وكواكب ووووو الخ .. شيء مؤسف .. أن يتم خزن النجومية في مهرجين ومغنيين .. لاتستفيد منهم الأمة بشيء بل إنهم سبب لضياع الأجيال وانحرافهم عن ماينفعهم في دينهم ودنياهم إضافة إلى أنهم يشيعون المنكرات بين الأجيال .
كان زمان
فعلاً تصديق الأمر هو المحزن .. !!!!
محمد احمد
في حال كان الحكم صادر من الهيئة العليا كيف يتم الاتماس , وهل محدد بمدة
كان زمان
شي مؤسف .. خروج عن النص من الجميع ..!!!

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