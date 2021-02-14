التشكيلة المتوقعة للهلال أمام ضمك وحكام المباراه

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر التشكيلة المتوقعة للهلال ضد ضمك في اللقاء المرتقب في الرابعة وخمس دقائق عصر اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز .
وأكدت أن النجوم " الإيطالي جيوفنكو ومتعب المفرج ومحمد البريك " سيغيبون عن اللقاء لعدم جاهزيتهم .
وستكون تشكيلة الفريق: ياسر الشهراني، ومحمد جحفلي ، وحبيب الوطيان ، وكويلار ، وعبد الله عطيف ، وكاريلو ، وفييتو ، وسالم الدوسري ، وجوميز ، وجانج هيون سو ، ومد الله العليان.
كما سيدير لقاء الهلال وضمك خالد الطريس وعبد الرحيم الشمري كحكم مساعد ومؤيد المسجن كحكم مساعد ، وعبد الصمد بكري حكم رابع ، وسامي الجريس حكم فيديو ، وسعد السبيعي مساعد حكم فيديو .