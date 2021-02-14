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"فيفو" تطور براءة اختراع لهاتف قابل للطي بـ5 كاميرات

Time منذ ساعة
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"فيفو" تطور براءة اختراع لهاتف قابل للطي بـ5 كاميرات

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية أن "فيفو" قد طوّرت براءة اختراع لهاتف قابل للطي، يأتي بتصميم غريب، ويدعم شاشة تمتد للجزء الخلفي من الجهاز.

وذكرت التقارير أن "فيفو" تقدمت ببراءة اختراعها للإدارة الوطنية الصينية للملكية إلى جانب رسومات تظهر تصميم الهاتف الذكي الجديد من مختلف الجوانب.

وأشارت التقارير إلى أن "فيفو" ستضيف 5 كاميرات على الجزء الخلفي لهاتفها القابل للطي، بالإضافة إلى فلاش "إل إي دي".

ويذكر أن تقارير تقنية كانت قد أشارت لاجتياز نموذجي هاتفين قابلين للطي من شركة "أبل"، لاختبارات المتانة، في مصنع "فوكسكون" بالصين.

Time واتساب
أبل
فيفو
هاتف قابل للطي

أحدث التعليقات

abdul
بلّوها واشربوا مايّتها.
أبوخالد.أبها.
أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الأحد، النجم ماجد المهندس، وهو يوجه رسالة هامة للشباب بمناسبة عيد الحب. ================================================================= ويذكر أن النجم ماجد المهندس، يستعد لطرح أحدث أعماله الفني وهي أغنية جديدة ================================================================= حينما يتم تقديم هؤلاء الأشخاص على أنهم نجوم .. وعمل الدعاية لهم .. والإحتفاء بهم .. ونعتهم بأوصاف تدل على علوهم ومكانتهم في نفس من يمدحهم .. فإنه يتم تحريف الحقائق .. والكذب على الأجيال القادمه وذلك بتصوير هؤلاء الضائعين .. بأنهم نجوما وكواكب ووووو الخ .. شيء مؤسف .. أن يتم خزن النجومية في مهرجين ومغنيين .. لاتستفيد منهم الأمة بشيء بل إنهم سبب لضياع الأجيال وانحرافهم عن ماينفعهم في دينهم ودنياهم إضافة إلى أنهم يشيعون المنكرات بين الأجيال .
كان زمان
فعلاً تصديق الأمر هو المحزن .. !!!!
محمد احمد
في حال كان الحكم صادر من الهيئة العليا كيف يتم الاتماس , وهل محدد بمدة
كان زمان
شي مؤسف .. خروج عن النص من الجميع ..!!!

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