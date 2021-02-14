"فيفو" تطور براءة اختراع لهاتف قابل للطي بـ5 كاميرات

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية أن "فيفو" قد طوّرت براءة اختراع لهاتف قابل للطي، يأتي بتصميم غريب، ويدعم شاشة تمتد للجزء الخلفي من الجهاز.
وذكرت التقارير أن "فيفو" تقدمت ببراءة اختراعها للإدارة الوطنية الصينية للملكية إلى جانب رسومات تظهر تصميم الهاتف الذكي الجديد من مختلف الجوانب.
وأشارت التقارير إلى أن "فيفو" ستضيف 5 كاميرات على الجزء الخلفي لهاتفها القابل للطي، بالإضافة إلى فلاش "إل إي دي".
ويذكر أن تقارير تقنية كانت قد أشارت لاجتياز نموذجي هاتفين قابلين للطي من شركة "أبل"، لاختبارات المتانة، في مصنع "فوكسكون" بالصين.